NACIÓN

Interrupciones programadas de energía en Antioquia: razones técnicas y alcance del plan de EPM

EPM anunció cortes de energía entre el 10 y el 14 de febrero de 2026 como parte de su plan de mantenimiento en Antioquia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

11 de febrero de 2026, 11:27 a. m.
Cortes de energía en Antioquia
Cortes de energía en Antioquia Foto: Getty Images

Las interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica constituyen una práctica habitual dentro de la gestión moderna de redes de distribución.

En Antioquia, Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció un conjunto de cortes programados entre el 10 y el 14 de febrero de 2026, con el propósito de ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura eléctrica regional.

Antioquia también está devastada por el invierno: más de 9.000 damnificados y escuelas a punto de caerse

Según el comunicado oficial de la compañía, estas interrupciones obedecen a trabajos técnicos sobre redes, transformadores y otros componentes críticos del sistema de distribución, los cuales requieren desenergizar temporalmente ciertos circuitos para permitir la intervención del personal especializado sin riesgos operativos.

EPM enfatiza que estas acciones buscan fortalecer la calidad del servicio para clientes urbanos y rurales, evitando fallas mayores que podrían derivar en apagones no programados o daños en equipos eléctricos.

Medellín

Lo que los pasajeros olvidan en el Metro de Medellín: objetos insólitos y cómo recuperarlos

Medellín

¿Lloverá en Medellín este miércoles? Este es el pronóstico del clima para este 11 de febrero

Vehículos

Pico y placa en Medellín para este 12 de febrero: así es como rotará la medida para este jueves

Medellín

Ataque armado a patrulla en el nororiente de Medellín deja dos policías heridos; uno será operado

Medellín

Nuevas jornadas de inscripción para Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín desde el 11 de febrero: nuevos puntos de atención

Medellín

Medellín quiere a sus adultos mayores en la era digital: Ruta N lanza programa de formación desde los 45 años

Medellín

Antioquia también está devastada por el invierno: más de 9.000 damnificados y escuelas a punto de caerse

Turismo

El municipio antioqueño de gran extensión y clima cálido, un destino ideal para los amantes de la naturaleza y aventura

Turismo

Así es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia, una “joya histórica” e ideal para los amantes de la aventura

Empresas

Dejan en firme multimillonaria condena que deberá pagar EPM a Hidroituango por incumplimientos en el proyecto

Este tipo de interrupciones cumple con las prácticas recomendadas del sector eléctrico, donde el mantenimiento programado es clave para garantizar la continuidad del servicio y reducir cortes imprevistos.

El mantenimiento de redes eléctricas incluye la inspección y el reemplazo de equipos, la poda de vegetación, la revisión de subestaciones y la actualización de sistemas de protección.

La ejecución de estos trabajos en intervalos programados permite minimizar el riesgo de fallas catastróficas y prolongar la vida útil de los activos eléctricos en sistemas con alta demanda y expansión urbana, como los de Antioquia.

EPM también emitió recomendaciones operativas a los usuarios durante los cortes programados, entre ellas, la carga previa de dispositivos, la desconexión de electrodomésticos sensibles y la verificación posterior del estado de alimentos y medicamentos refrigerados.

Torres de transmisión eléctrica forman parte de las labores preventivas para reducir fallas y garantizar un suministro estable de energía en la región.
Torres de transmisión eléctrica forman parte de las labores preventivas para reducir fallas y garantizar un suministro estable de energía en la región. Foto: Getty Images

Cronograma de cortes de energía programadados

Martes 10 de febrero de 2026: en Uramita, la interrupción está programada entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., afectando sectores rurales como Chachafrutal, Caracolal, La Encalichada, Murrapal, San Francisco, Ciénaga y Monos, así como el sector urbano Santa Ana.

En Apartadó, el corte será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en los sectores El Gas, El Salto y Arenas Bajas, mientras que en Turbo se afectará el sector Oviedo dentro del mismo periodo de intervención.

Miércoles 11 de febrero de 2026: en San Carlos, el corte se realizará desde las 6:30 a.m. hasta las 5:00 p.m., con afectación en múltiples sectores rurales como Vallejuelo, Puerto Rico, El Tabor, Las Camelias, Sardinita, La Cabaña, Sardina Grande, El Popo, Cañaveral, La Florida, La Esperanza, San Blas, Patio Bonito, Agua Bonita, Mirandita y La María.

Además, en sectores urbanos como La Natilla, calle Abajo, Portón de Oriente, calle Cartón, calle de la Casa de la Cultura, Parque Principal y calle Mal Paso.

Nuevas jornadas de inscripción para Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín desde el 11 de febrero: nuevos puntos de atención

En San Luis, se incluyen sectores como San Francisco, El Socorro, Sopetrán, La Aurora, Manizales, Minarrica, El Porvenir, La Estrella, Buenos Aires y Villanueva. También se menciona Granada, con intervención en el sector La Merced.

Viernes 13 de febrero de 2026: en Belmira, el servicio se interrumpirá entre las 9:30 a.m. y las 2:10 p.m., afectando sectores como Zafra, Zancudito, Amoladora, Playas y La Miel.

Sábado 14 de febrero de 2026: en Puerto Nare, el corte está previsto entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., con impacto en los sectores Playas, Hoyo Rico y Los Delirios.

Más de Medellín

El anuncio de la ANI se da en el marco del aniversario 30 del Metro de Medellín.

Lo que los pasajeros olvidan en el Metro de Medellín: objetos insólitos y cómo recuperarlos

Técnicos de EPM realizarán trabajos de mantenimiento en las redes de distribución eléctrica para mejorar la calidad y continuidad del servicio en Antioquia.

Interrupciones programadas de energía en Antioquia: razones técnicas y alcance del plan de EPM

Con el martes 19 de septiembre en el horizonte, Medellín se prepara para un día que promete ser un desafío meteorológico, con alteraciones en el termómetro y la presencia de lluvias.

¿Lloverá en Medellín este miércoles? Este es el pronóstico del clima para este 11 de febrero

Imagen de referencia de pico y placa en Medellín.

Pico y placa en Medellín para este 12 de febrero: así es como rotará la medida para este jueves

Un hombre murió tras ser lesionado por un uniformado de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Se habría opuesto a una requisa. Imagen de referencia, no corresponde a los hechos.

Ataque armado a patrulla en el nororiente de Medellín deja dos policías heridos; uno será operado

subsidio mejoramiento de vivienda en Cali

Nuevas jornadas de inscripción para Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín desde el 11 de febrero: nuevos puntos de atención

El programa de Ruta N busca fortalecer las competencias digitales de personas entre los 45 y 75 años en la ciudad.

Medellín quiere a sus adultos mayores en la era digital: Ruta N lanza programa de formación desde los 45 años

Rescate de niño que se aferró a un árbol para sobrevivir a las inundaciones en Necoclí, Antioquia.

Antioquia también está devastada por el invierno: más de 9.000 damnificados y escuelas a punto de caerse

Federico Gutiérrez y Gustavo Petro

“Si se tratara de jefes criminales, les hubiera armado tarima”: Fico Gutiérrez a Petro por supuesto desplante a alcaldes en Córdoba

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Rotación del pico y placa en Medellín para este miércoles 11 de febrero: así cambiará la medida; evite multas

Noticias Destacadas