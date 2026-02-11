Las interrupciones programadas del servicio de energía eléctrica constituyen una práctica habitual dentro de la gestión moderna de redes de distribución.

En Antioquia, Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció un conjunto de cortes programados entre el 10 y el 14 de febrero de 2026, con el propósito de ejecutar labores de mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura eléctrica regional.

Antioquia también está devastada por el invierno: más de 9.000 damnificados y escuelas a punto de caerse

Según el comunicado oficial de la compañía, estas interrupciones obedecen a trabajos técnicos sobre redes, transformadores y otros componentes críticos del sistema de distribución, los cuales requieren desenergizar temporalmente ciertos circuitos para permitir la intervención del personal especializado sin riesgos operativos.

EPM enfatiza que estas acciones buscan fortalecer la calidad del servicio para clientes urbanos y rurales, evitando fallas mayores que podrían derivar en apagones no programados o daños en equipos eléctricos.

Este tipo de interrupciones cumple con las prácticas recomendadas del sector eléctrico, donde el mantenimiento programado es clave para garantizar la continuidad del servicio y reducir cortes imprevistos.

El mantenimiento de redes eléctricas incluye la inspección y el reemplazo de equipos, la poda de vegetación, la revisión de subestaciones y la actualización de sistemas de protección.

La ejecución de estos trabajos en intervalos programados permite minimizar el riesgo de fallas catastróficas y prolongar la vida útil de los activos eléctricos en sistemas con alta demanda y expansión urbana, como los de Antioquia.

EPM también emitió recomendaciones operativas a los usuarios durante los cortes programados, entre ellas, la carga previa de dispositivos, la desconexión de electrodomésticos sensibles y la verificación posterior del estado de alimentos y medicamentos refrigerados.

Torres de transmisión eléctrica forman parte de las labores preventivas para reducir fallas y garantizar un suministro estable de energía en la región. Foto: Getty Images

Cronograma de cortes de energía programadados

Martes 10 de febrero de 2026: en Uramita, la interrupción está programada entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., afectando sectores rurales como Chachafrutal, Caracolal, La Encalichada, Murrapal, San Francisco, Ciénaga y Monos, así como el sector urbano Santa Ana.

En Apartadó, el corte será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. en los sectores El Gas, El Salto y Arenas Bajas, mientras que en Turbo se afectará el sector Oviedo dentro del mismo periodo de intervención.

Miércoles 11 de febrero de 2026: en San Carlos, el corte se realizará desde las 6:30 a.m. hasta las 5:00 p.m., con afectación en múltiples sectores rurales como Vallejuelo, Puerto Rico, El Tabor, Las Camelias, Sardinita, La Cabaña, Sardina Grande, El Popo, Cañaveral, La Florida, La Esperanza, San Blas, Patio Bonito, Agua Bonita, Mirandita y La María.

Además, en sectores urbanos como La Natilla, calle Abajo, Portón de Oriente, calle Cartón, calle de la Casa de la Cultura, Parque Principal y calle Mal Paso.

Nuevas jornadas de inscripción para Subsidio de Mejoramiento de Vivienda en Medellín desde el 11 de febrero: nuevos puntos de atención

En San Luis, se incluyen sectores como San Francisco, El Socorro, Sopetrán, La Aurora, Manizales, Minarrica, El Porvenir, La Estrella, Buenos Aires y Villanueva. También se menciona Granada, con intervención en el sector La Merced.

Viernes 13 de febrero de 2026: en Belmira, el servicio se interrumpirá entre las 9:30 a.m. y las 2:10 p.m., afectando sectores como Zafra, Zancudito, Amoladora, Playas y La Miel.

Sábado 14 de febrero de 2026: en Puerto Nare, el corte está previsto entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., con impacto en los sectores Playas, Hoyo Rico y Los Delirios.