El paraíso oculto de República Dominicana que alberga las mejores playas de este destino

A aproximadamente una hora y media de Punta Cana, se encuentra Miches, un pueblo ubicado en el nororiente de República Dominicana que comienza a posicionarse como un lugar exclusivo.

Sus playas tranquilas y su entorno natural, cuidadosamente conservado, crean una atmósfera donde el lujo y la naturaleza se combinan de manera perfecta, ofreciendo experiencias inolvidables.

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Gracias a estas cualidades, este paraíso oculto de República Dominicana hace parte de los secretos mejor guardados del Caribe, que cada vez atrae la mirada de más viajeros en todo el mundo, incluyendo colombianos.

Miches, perteneciente a la provincia El Seibo, es reconocido por el Ministerio de Turismo dominicano como un eje estratégico para diversificar la oferta del país, tradicionalmente concentrada en zonas como Punta Cana y La Romana.

¿Qué es lo que hace de Miches un lugar imperdible?

Entre los principales atractivos de este destino se destacan sus playas vírgenes, manglares y paisajes que combinan cuerpos de agua dulce y salada.

A diferencia de otros sitios turísticos ideales para disfrutar del sol, la arena y el mar, Miches conserva un entorno natural poco intervenido, con áreas protegidas que permiten una experiencia más cercana a la naturaleza.

Vista del valle de Miches desde la sierra de Redonda, ubicada en la provincia de El Seibo. Foto: VW PICS/Universal Images Group v

Algunos lugares más recomendados para visitar durante su estadía son: Playa Esmeralda, famosa por su arena clara y sus aguas serenas, así como la laguna Redonda y la laguna Limón, dos escenarios naturales ideales para el desarrollo de actividades ecoturísticas.

Otro de los lugares más representativos de la región es la Montaña Redonda, un mirador natural desde el cual se aprecian amplias vistas del litoral y de la vegetación que la rodea. Este sitio se ha consolidado como uno de los más visitados por turistas que buscan experiencias al aire libre, ya sea a través de caminatas, fotografía o recorridos guiados.

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Desde su cima, a la que se puede acceder en vehículos todo terreno o a pie, es posible contemplar una vista privilegiada que incluye la bahía de Samaná, las lagunas Redonda y Limón, así como la franja de aguas turquesas de Costa Esmeralda, conformando un paisaje que combina naturaleza y todo un espectáculo visual.

Desde el Ayuntamiento Municipal de Miches se resalta su gran potencial turístico, no solo por la extensión de sus playas, consideradas entre las mejores del país, con sus costas irregulares, sino también por su arraigada tradición agrícola, que invita a sus visitantes a realizar recorridos por plantaciones y talleres sobre el proceso del cacao que hacen parte de la oferta.