El pueblo de Cundinamarca que está ubicado a más de 2.900 metros sobre el nivel del mar y ofrece hermosos paisajes a sus visitantes

El departamento de Cundinamarca es uno de los más poblados de Colombia y tiene múltiples atractivos.

Su combinación de naturaleza, historia, cultura y planes de aventura muy cerca de Bogotá atrae a personas de todo el país.

Uno de sus 116 municipios es Tausa, ubicado en la provincia de Ubaté y a aproximadamente 75 kilómetros al norte de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima frío y sus paisajes montañosos, ideales para la agricultura y el ecoturismo, según señala la Gobernación de Cundinamarca en su sitio web.

“Situado en la cordillera Oriental, Tausa tiene una altitud de aproximadamente 2.900 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y lagunas, que enriquecen su paisaje natural”, agrega la entidad.

El pueblo de Cundinamarca, destacado por su clima templado y bellos paisajes, ideal para los amantes de la naturaleza

Su temperatura oscila entre los 7 y 12 grados y cuenta con un área total de 203 km².

“Limita por el norte con San Cayetano, Carmen de Carupa y Sutatausa; por el sur con Nemocón y Cogua; por el oriente con Sutatausa, Cucunubá y Suesca; y por el occidente con Pacho. Se divide en el sector urbano, constituido por dos centros poblados —Centro Tausa y Tausa Viejo o Roma—, y el sector rural, conformado por 15 veredas más 3 sectores veredales (Alto de Tausa, Pantano Redondo y Boquerón)“, señala la Diócesis de Zipaquirá, a la que está adscrita la parroquia del municipio.

Historia

La historia de Tausa se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas. Su nombre, en lengua chibcha, significa “tributo”, según el diccionario del escritor Joaquín Acosta Ortegón.

Cultivo de papa Foto: Getty Images

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose el cultivo de papa, maíz y hortalizas. La ganadería y la producción de lácteos también constituyen sectores económicos importantes.

El pueblo de Cundinamarca, muy cerca a Bogotá, que se ha convertido en refugio de bienestar, ideal para escapar de la rutina

Atractivos

Entre sus principales atractivos se encuentra el embalse del Neusa, que comparte con los municipios vecinos de Cogua y Zipaquirá. Este cuerpo de agua constituye un entorno ideal para actividades al aire libre.

La iglesia de Santa María Magdalena es otro lugar destacado, convertida en un símbolo del municipio.

Un sitio adicional y relevante es el humedal Laguna Verde, ubicado a 50 minutos de la cabecera municipal y a una altura de 3.650 metros sobre el nivel del mar. Hace parte del ecosistema de páramo de Guargua-Guerrero.