Video: así fue el trágico accidente aéreo que dejó un muerto en Polonia

Este jueves 28 de agosto se registró un trágico accidente aéreo en la ciudad de Radom, Polonia. El hecho ocurrió en medio de las prácticas para el espectáculo aéreo que se llevará a cabo en el país europeo el próximo fin de semana, específicamente el sábado 30 y domingo 31 de agosto.

El accidente implicó un avión de combate del tipo F-16. Hasta el momento, solamente se ha confirmado una víctima mortal a raíz del catastrófico evento.

🔴 #URGENTE | F-16 se estrelló durante una práctica para el Salón Aeronáutico de Radom en Polonia. Imagenes desde otro ángulo. pic.twitter.com/NRJkAbMZpo — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 28, 2025

Se trata del piloto que conducía la aeronave, cuyo deceso fue confirmado por el ministro polaco de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, en una declaración para la cadena de televisión TVN 24. En sus palabras, describió el trágico accidente como “una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca”.

Aún no se sabe la verdadera razón por la que se originó el accidente aéreo. Instantes antes de dirigirse al lugar de los hechos, el ministro de defensa y viceprimer ministro de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, informó que se daría inicio a un proceso de investigación para establecer la causa del terrible incidente, según reportó El Nuevo Diario.

El país blanquirrojo aun posee 48 aeronaves del tipo F-16, en su versión Block 52. El gobierno polaco informó mediante un comunicado, la semana pasada, que estas serán actualizadas a la versión Block 70.

Todo el incidente se dio en el marco de los preparativos para la Exhibición Aérea de Radom (también llamada AirShow Radom), que se celebra de manera continua desde 2023, cuando regresó tras 5 años sin realizarse.

Este espectáculo es considerado uno de los eventos de mayor atracción internacional en Polonia, debido a que resalta el poderío del arsenal aéreo de algunos de los países con mayor armamento militar de Europa, pero también ofrece un espacio para aviones históricos y comerciales.

Para este 2025, el ejército polaco prepara una despedida especial para los aviones del tipo Su-22, los cuales serán conmemorados con un último vuelo operativo bajo el servicio de la bandera del águila blanca.

La ceremonia de este año tendrá lugar en el aeropuerto de Sadków y será un evento clave para decenas de países, pues brindará un escenario perfecto para mostrar su poderío aéreo.

Algunos de los países que participarán y sus respectivas aeronaves son:

España con el Eurofighter C.16 del Ala 14.

Reino Unido con la presentación del Red Arrows.

Francia con el Rafale Solo Display.