ESTADOS UNIDOS

Impactante tragedia familiar: accidente en campo de golf revela aterradores descubrimientos en el fondo del lago

Una familia sufrió un incidente que destapó un atroz crimen. Las autoridades investigan la responsabilidad de la madre.

Redacción Mundo
27 de agosto de 2025, 2:20 a. m.
La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
La policía descubrió dos cadáveres tras el accidente en el campo de golf. | Foto: Getty Images

Las autoridades estadounidenses hicieron un aterrador descubrimiento en un lago de un campo de golf cuando una mujer, que conducía un carrito de golf junto con sus tres hijos, se chocó el pasado sábado en el lugar.

El incidente tuvo lugar en Atwood Lake, a unos 136 kilómetros al sureste de Cleveland, en el estado de Ohio. La Oficina del Sheriff del Condado de Tuscarawas aseguró, en un comunicado oficial al respecto, que la mujer se encontraba con sus hijos gemelos, de 18 años, y su hija, de 15 años, al momento del accidente.

El carrito cayó al lago mientras la familia departía en el lugar. Los agentes que acudieron a la emergencia detallaron que los menores pudieron salir del agua por sí solos, sin notificar alguna herida de gravedad. Mientras tanto, la mujer, en aparente estado de shock, estaba hablando sobre conversar con Dios, lo que alertó a los oficiales sobre su estado.

Lago Atwood en Ohio
Lago Atwood en Ohio | Foto: Tomada de Fox News/Distrito de Conservación de la Cuenca Hidrográfica de Muskingum

“Era evidente que el impacto en el agua fue intencional por parte de la madre”, sentenció el comunicado de prensa. “Esta familia es amish y reside en el condado de Holmes. Según se informa, estaban visitando el lago el fin de semana”.

“La conversación con la mujer y los niños hizo que las unidades que respondieron se preocuparan por la seguridad de un hijo de cuatro años y el esposo de la mujer, que no pudieron ser localizados”, agregó la oficina del sheriff.

Según las investigaciones, los agentes de la policía empezaron a buscar en la zona la posible ubicación del menor de 4 años, cuyo cadáver encontraron horas más tarde en un muelle del gran lago.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
La policía entregó los cuerpos de la familia a la Oficina Forense | Foto: Getty Images

“Se registraron numerosos lugares sin encontrar ni al niño ni al esposo”, escribió el sheriff local, Orvis Campbell, en un informe a la prensa. “Tras reconstruir las numerosas declaraciones de la mujer, los niños y otros testigos mencionados, se hizo evidente que se sospechaba de un delito”.

Se agregó que aquel día no dieron con el paradero del esposo, por lo que a primera hora del domingo 24 de agosto se desplegó una segunda búsqueda en la zona, luego de que varios testigos aseguraran que vieron a la pareja en el mismo lugar donde hallaron el cuerpo del niño de 4 años. Cerca de las 8 de la mañana, encontraron el cuerpo sin vida del hombre de 45 años.

Police Officer
Las autoridades abrieron una investigación sobre lo ocurrido | Foto: Getty Images

Posteriormente, los agentes que participaron en la operación, entregaron los cuerpos de las víctimas a la oficina forense de la ciudad, mientras que las autoridades llevaban a cabo una orden de registro del lago.

“La Oficina Forense del Condado de Tuscarawas publicará los nombres de los fallecidos una vez que se haya notificado a toda la familia y se hayan confirmado las identidades”, aseguró Campbell en el comunicado de la oficina del sheriff. “Estamos seguros de que los fallecidos son el hijo (de 4 años) y el padre de familia, de 45 años, pero no revelaremos los nombres por protocolo de identificación”.

Por su parte, la madre fue hospitalizada por “problemas de salud mental”, mientras que sus otros tres hijos fueron entregados a familiares cercanos.

