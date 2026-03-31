Suecia y Turquía vencen y se clasifican al Mundial 2026: quedan pocos cupos

Ausentes en la cita de Catar 2022, Suecia, liderada por Viktor Gyökeres, y la Turquía de Arda Güler sellaron este martes su regreso al Mundial 2026 tras imponerse a Polonia (3-2) y Kosovo (1-0) respectivamente en el repechaje europeo.

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Gracias a un gol de su delantero estrella Gyökeres en el minuto 87, Suecia se cobró la revancha ante Polonia, que la había privado del Mundial 2022.

Luego de una fase de clasificación catastrófica, marcada por el último puesto de su grupo, la Suecia del DT inglés Graham Potter accedió al repechaje merced a su clasificación en Liga de las Naciones.

Viktor Gyokeres scores the goal that qualified them for the World Cup ..#SWEPOL pic.twitter.com/vpBDa8oyZ1 — 🆉🅸🆉🅾🆄 (@zi_46) March 31, 2026

El delantero del Arsenal Gyökeres ya había dado al combinado escandinavo el pase a la final del repechaje tras su triplete ante Ucrania en semifinales.

Por su parte, el equipo polaco aspiraba a una tercera clasificación consecutiva a la fase final de un Mundial. Pero finalmente, su delantero Robert Lewandowski, de 37 años, será uno de los grandes ausentes en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Turquía, por su parte, derrotó a Kosovo con un gol del delantero del Fenerbahçe Kerem Aktürkoglu (53′) y regresa a un Mundial luego de 24 años de ausencia.

Su última participación data de 2002 en Corea del Sur y Japón, donde dio la sorpresa y fue tercera.

En el estadio Fadil Vokrri de Pristina, ante unos turcos que parecían paralizados por la importancia del encuentro, los kosovares se mostraron superiores durante la primera parte.

Tras el descanso, los turcos mostraron mayores intenciones ofensivas y castigaron a los kosovares en una de sus primeras acometidas claras: Aktürkoglu marcó desde dentro del área para culminar una jugada colectiva que contó con la participación del volante del Real Madrid Arda Gúler.

Mientras que en las semifinales de la repesca Kosovo había logrado imponerse en Eslovaquia por 4-3 al término de un partido loco, el guion del martes no sonrió a los jugadores del seleccionador alemán Franco Foda, que habían realizado un recorrido ejemplar durante la fase de clasificación, terminando en 2.º puesto del grupo B por detrás de Suiza, con una sola derrota en seis fechas.

Los turcos del seleccionador italiano Vincenzo Montella habían concluido segundos del grupo E, por detrás de España.

Los turcos estarán en la llave D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia. Suecia se medirá con Japón, Países Bajos y Túnez en el F.

Otros reprechajes

Con estos resultados sobre la mesa, solo restan los repechajes mundiales en donde se enfrentan:

República del Congo vs. Jamaica

Irak vs. Bolívia

*Con información de AFP.