Tragedia en Vaupés: reportan un accidente aéreo que deja cuatro víctimas fatales

La Aeronáutica Civil de Colombia reportó un trágico accidente aéreo ocurrido en la tarde de este domingo, 24 de agosto, en el que se vio involucrada una aeronave Cessna 206, matrícula HK1833, de la empresa SAE Ambulancias.

Según la información oficial, la nave, que había partido desde Tiquié rumbo a Mitú, transportaba a cuatro personas a bordo: el piloto Jorge Moreno, el médico Javier Gómez, la paciente Luz Milena Londoño y su acompañante.

“Entre los fallecidos hay una mujer en estado de gestación”, reportó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mitú.

La información preliminar indica que el avión sufrió un siniestro, siendo localizado posteriormente en las cercanías de una comunidad indígena en la región.

• En la comunidad indígena de Belén de Inambú (Mitú) se registró el accidente de una avioneta de la empresa SAE, dejando como saldo preliminar 4 personas fallecidas, entre ellas una mujer en estado de gestación. pic.twitter.com/3ATYIGzfdS — CITEL - Reporta Bomberos (@CITELDNBC) August 24, 2025

Con profundo pesar, la Aeronáutica Civil confirmó el trágico fallecimiento de las cuatro personas que se encontraban a bordo. La institución expresó sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y la empresa involucrada en este doloroso incidente, extendiendo su solidaridad en estos momentos tan difíciles.

Actualmente, se están realizando esfuerzos coordinados con las comunidades locales para obtener información precisa sobre el accidente, con el fin de avanzar en la recopilación de datos esenciales para el inicio de la investigación.

Además, la Aeronáutica Civil reafirmó su compromiso de mantener informada a la opinión pública sobre el progreso de la investigación, garantizando un análisis minucioso y riguroso para esclarecer las causas de esta tragedia.

Restos de la aeronave Cessna 206, matrícula HK1833, de la empresa SAE Ambulancias, que se estrelló en las inmediaciones de la comunidad indígena en Vaupés. | Foto: Tomado de CITEL Reporta Bomberos

Este reciente siniestro se suma al ocurrido en los últimos días, en el que una persona murió luego de que una aeronave se estrellara en la Hacienda Santa Anita, en Nechí, Antioquia. Así lo confirmó la alcaldesa, Yumaris Patricia Henríquez.

“Es una avioneta bimotor, al parecer particular. Se conoce de una persona fallecida; estamos a la espera de personal de la Sijín para realizar levantamiento del cadáver. Las causas del accidente aún se desconocen“, informó la mandataria al diario El Tiempo.

Marlon García, inspector de la Policía de Nechí, informó a SEMANA que el accidente ocurrió en una finca dedicada a la ganadería y la producción de arroz, situada a ocho kilómetros del centro de la ciudad. Las tareas de recuperación fueron complicadas debido al estado en que quedaron tanto la aeronave con matrícula HJ319 como el cuerpo del piloto.