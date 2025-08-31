Video: vuelo de Avianca fue evacuado por “amenazas” de pasajero; mujer relata los “momentos de pánico” que vivió

A través de redes sociales, pasajeros de un vuelo que cubría este domingo, 31 de agosto, la ruta Bucaramaga-Bogotá, relataron los momentos de angustia que vivieron luego de que un hombre, al parecer, lanzara amenazas a todas las personas que se encontraban en la aeronave.

En un video difundido en la red X, se escucha al sujeto hablando de darles “una oportunidad” a las personas. Además, les pide que “tengan cuidado”.

“Les estoy dando la oportunidad otra vez. ¿No les doy la oportunidad? ¿No les doy la oportunidad? Tengan cuidado con lo que hacen“, dice el sujeto, quien es interrumpido por varios pasajeros molestos.

“Tenga cuidado, mijo. Ya deje de amenazar. Controlen ese loco pues”, le responde una de las personas, mientras que un auxiliar de vuelo intenta calmar al sujeto.

De acuerdo con un mensaje difundido por Gloria Díaz Martínez, usuaria de X, el hombre finalmente logró ser bajado del avión, el cual fue a su vez evacuado por las autoridades aeroportuarias.

“Vivimos momentos de pánico al interior del vuelo 8579 de @avianca que cubría la ruta Bucaramanga - Bogotá. Un sujeto comenzó a amenazarnos impidiendo que el vuelo despegara a su destino", señaló la denunciante en la red social.

Y agregó: “Por fortuna, las autoridades lo bajaron y enseguida evacuaron todo el avión para revisar si había algún artefacto explosivo en su interior. En un país que vive tantas situaciones de violencia, como ciudadanos vivimos en constante alerta”.

#Bucaramanga ✈️Momentos de angustia en el vuelo 8579 de Avianca rumbo Bucaramanga – Bogotá. Un pasajero comenzó a amenazar a bordo, impidiendo el despegue. Autoridades evacuaron el avión para descartar la presencia de explosivos. pic.twitter.com/qjtyg5LPoX — Vanguardia (@vanguardiacom) September 1, 2025

En otra publicación, la usuaria señaló que el incidente comenzó cuando el joven empezó a caminar dentro del avión, que estaba por despegar, y a decir que su familia estaba en gran peligro.

“El muchacho empezó a caminar dentro del avión, a decir que su familia estaba en peligro. Empezó a decirnos que nos preocupáramos por la de nosotros y a preguntarnos si se quedaba o no en el avión, sugiriendo del alguna manera que había algún riesgo para nosotros”, dijo la mujer.

¡Esto fue lo que pasó! pic.twitter.com/pmdsKEe3TU — Gloria Díaz Martínez (@GloriaDiazM) September 1, 2025

“Tuvieron que pasar unos minutos para que regresáramos al punto de partida y que llegaran las autoridades y fuera evacuado el avión. Revisaron todo el avión y estamos ya en Bogotá sin ningún riesgo”, agregó la denunciante, quien señaló que la reacción del hombre, al parecer, sería por un problema de salud mental.