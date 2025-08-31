Suscribirse

Nación

Video: vuelo de Avianca fue evacuado por “amenazas” de pasajero; mujer relata los “momentos de pánico” que vivió

El hecho ocurrió en un vuelo entre Bucaramanga y Bogotá.

Redacción Nación
1 de septiembre de 2025, 1:42 a. m.
Captura de pantalla del video difundido por X.
Captura de pantalla del video difundido por X. | Foto: Gloria Díaz Martínez X

A través de redes sociales, pasajeros de un vuelo que cubría este domingo, 31 de agosto, la ruta Bucaramaga-Bogotá, relataron los momentos de angustia que vivieron luego de que un hombre, al parecer, lanzara amenazas a todas las personas que se encontraban en la aeronave.

En un video difundido en la red X, se escucha al sujeto hablando de darles “una oportunidad” a las personas. Además, les pide que “tengan cuidado”.

“Les estoy dando la oportunidad otra vez. ¿No les doy la oportunidad? ¿No les doy la oportunidad? Tengan cuidado con lo que hacen“, dice el sujeto, quien es interrumpido por varios pasajeros molestos.

“Tenga cuidado, mijo. Ya deje de amenazar. Controlen ese loco pues”, le responde una de las personas, mientras que un auxiliar de vuelo intenta calmar al sujeto.

De acuerdo con un mensaje difundido por Gloria Díaz Martínez, usuaria de X, el hombre finalmente logró ser bajado del avión, el cual fue a su vez evacuado por las autoridades aeroportuarias.

Contexto: ¿Quién es el pasajero que presentó quebrantos de salud en un avión y murió tras aterrizaje de emergencia en Barranquilla? Esto se sabe

“Vivimos momentos de pánico al interior del vuelo 8579 de @avianca que cubría la ruta Bucaramanga - Bogotá. Un sujeto comenzó a amenazarnos impidiendo que el vuelo despegara a su destino", señaló la denunciante en la red social.

Y agregó: “Por fortuna, las autoridades lo bajaron y enseguida evacuaron todo el avión para revisar si había algún artefacto explosivo en su interior. En un país que vive tantas situaciones de violencia, como ciudadanos vivimos en constante alerta”.

En otra publicación, la usuaria señaló que el incidente comenzó cuando el joven empezó a caminar dentro del avión, que estaba por despegar, y a decir que su familia estaba en gran peligro.

“El muchacho empezó a caminar dentro del avión, a decir que su familia estaba en peligro. Empezó a decirnos que nos preocupáramos por la de nosotros y a preguntarnos si se quedaba o no en el avión, sugiriendo del alguna manera que había algún riesgo para nosotros”, dijo la mujer.

Contexto: Así fue la emergencia que obligó a un avión que iba de Bolivia a Miami a aterrizar en Barranquilla: un pasajero murió

“Tuvieron que pasar unos minutos para que regresáramos al punto de partida y que llegaran las autoridades y fuera evacuado el avión. Revisaron todo el avión y estamos ya en Bogotá sin ningún riesgo”, agregó la denunciante, quien señaló que la reacción del hombre, al parecer, sería por un problema de salud mental.

“Esperamos que la situación de este joven se resuelva ya sea por un tema de seguridad o de salud mental, que tantas veces invisibilizamos en nuestro país”, expresó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Decepción para Lionel Messi en la final de la Leagues Cup: un colombiano le arruinó la noche

2. ¿Cuáles son las urgencias de Colombia en materia de política exterior? Esto piensan los precandidatos a la Presidencia

3. Andrés Julián Rendón alerta por un posible entrampamiento judicial en la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra

4. Video: vuelo de Avianca fue evacuado por “amenazas” de pasajero; mujer relata los “momentos de pánico” que vivió

5. Gabriel Raimondi hizo anuncio oficial sobre su futuro en América de Cali, tras nuevo papelón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

aviónvuelo

Noticias Destacadas

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a una persecución judicial por parte de la Fiscalía.

Andrés Julián Rendón alerta por un posible entrampamiento judicial en la investigación que adelanta la Fiscalía en su contra

Redacción Nación
Captura de pantalla del video difundido por X.

Video: vuelo de Avianca fue evacuado por “amenazas” de pasajero; mujer relata los “momentos de pánico” que vivió

Redacción Nación
Masacre en Bogotá.

Masacre en La Guajira: 3 personas fueron asesinadas en Dibulla, sicarios dispararon contra asistentes a una fiesta

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.