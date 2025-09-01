Avianca hace llamado a las autoridades tras incidente con pasajero violento; la aerolínea pidió sanciones ejemplares

Durante el 31 de agosto de 2025, los pasajeros de un vuelo que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá, vivieron momentos de tensión y angustia luego de que un hombre, al parecer, lanzó amenazas a todas las personas que se encontraban en esa aeronave.

En diversos videos difundidos en la red social X, se escuchó a este sujeto diciéndoles a los demás pasajeros que tuvieran cuidado.

La actriz @katherineporto describió los minutos de pánico que vivieron en un vuelo de @avianca desde #Bucaramanga a #Bogotá cuando un joven amenazó con que no les convenía viajar en este avión: esto fue lo que dijo 👇🏻 pic.twitter.com/OIK7jwoWHS — Mely Múnera (@MelyMunera) September 1, 2025

“Les estoy dando la oportunidad otra vez. ¿No les doy la oportunidad? ¿No les doy la oportunidad? Tengan cuidado con lo que hacen”, se escucha decir a la persona en cuestión.

“Tenga cuidado, mijo. Ya deje de amenazar. Controlen ese loco pues”, fue la respuesta de uno de los pasajeros ante las constantes amenazas.

El comunicado de Avianca

Tras el incidente, la aerolínea emitió un comunicado en el que le pidió acciones urgentes al Gobierno para evitar que este tipo de acciones se vuelvan a presentar en un avión.

“Tras el embarque del vuelo AV8579 del 31 de agosto, que se alistaba para cubrir la ruta Bucaramanga-Bogotá, un pasajero presentó un comportamiento inadecuado y disruptivo”, inició diciendo Avianca.

Ante el accionar de ese pasajero, al avión le tocó regresar a la plataforma para entregar ante las autoridades al infractor, y luego de controlar la situación, el vuelo retomó su ruta.

“El avión regresó a la plataforma para remitir al pasajero disruptivo a sanidad aeroportuaria y llevar a cabo un proceso de desembarque y una respectiva revisión de seguridad tras la cual se retomó el vuelo”, continuó.

Luego de controlar la situación, Avianca solicitó a las autoridades fortalecer las sanciones a los pasajeros conflictivos y así evitar que se vuelva a presentar una situación similar en el futuro.

#Bucaramanga ✈️Momentos de angustia en el vuelo 8579 de Avianca rumbo Bucaramanga – Bogotá. Un pasajero comenzó a amenazar a bordo, impidiendo el despegue. Autoridades evacuaron el avión para descartar la presencia de explosivos. pic.twitter.com/qjtyg5LPoX — Vanguardia (@vanguardiacom) September 1, 2025

“Ante incidentes de este tipo, la aerolínea reitera su llamado a las autoridades para fortalecer las normas con sanciones más severas e, incluso, la posibilidad de prohibir o suspender la capacidad de volar a quienes reincidan o pongan en riesgo la seguridad”, agregó la aerolínea.

La compañía cerró el comunicando explicando que tiene cero tolerancia ante cualquier conducta que ponga en riesgo la seguridad de cualquier pasajero o integrante de la tripulación de un avión.