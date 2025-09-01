Avión de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, fue alcanzado por una interferencia, ¿de dónde vino la “amenaza”?

El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sufrió una interferencia del GPS cuando se disponía a aterrizar en Bulgaria el domingo 31 de agosto, anunció su equipo, añadiendo que se sospecha que Rusia estuvo detrás del incidente.

La Comisión Europea afirmó este lunes que las autoridades búlgaras sospechan que el incidente “se debió a una interferencia flagrante” de Moscú, pero no está claro si el vuelo chárter había sido objeto de un ataque deliberado.

“Podemos confirmar que se produjo una interferencia del GPS”, declaró la portavoz de la Comisión, Arianna Podesta, durante una rueda de prensa en Bruselas. El avión aterrizó sin percances en el aeropuerto internacional de Plovdiv, en el sur del país, y sin tener que cambiar de ruta.

La Comisión Europea afirmó que “las amenazas y la intimidación son un componente habitual de las acciones hostiles de Rusia”, y que el incidente reforzaría su compromiso de “incrementar nuestras capacidades de defensa y apoyo a Ucrania”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. | Foto: getty images

Von der Leyen, de 66 años, viajó a Bulgaria como parte de una gira de la Unión Europea por siete países fronterizos o situados cerca de Bielorrusia y Rusia, para transmitirles la “plena solidaridad” del bloque.

La región ha experimentado “muchas de estas actividades de interferencia y suplantación”, afirmó la Comisión, añadiendo que ha sancionado a varias empresas que se cree están involucradas.

El gobierno búlgaro confirmó el incidente que involucró a la una de las máximas autoridades de la Unión Europea.

Durante el vuelo, “la señal satélite que transmitía información al sistema de navegación GPS del avión fue neutralizada”, indicó el gobierno en un comunicado dado a conocer este lunes.

Úrsula von der Leyen pudo aterrizar sin problemas en Bulgaria. | Foto: AFP

“Para garantizar la seguridad del vuelo, los servicios de control aéreo ofrecieron inmediatamente un método de aterrizaje alternativo utilizando herramientas de navegación terrestre”, añadió la administración búlgara en el comunicado dado a conocer este lunes.

Expertos ya habían advertido anteriormente que la Rusia de Vladímir Putin estaba causando interrupciones en los sistemas de navegación por satélite, afectando a miles de vuelos civiles, pero es la primera vez que se detecta contra un alto funcionario, como el caso de Von der Leyen.

El diario Financial Times, que fue el primero en informar del incidente, afirmó que fue necesario el uso de mapas en papel para el aterrizaje.

Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo al medio estadounidense que su información era “incorrecta”. Moscú ha negado reiteradamente haber alterado los sistemas satelitales que se utilizan para determinar la ubicación de un avión.