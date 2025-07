Ursula von der Leyen gana fuerte pulso en el Parlamento Europeo. Se hunde la moción en su contra

El resultado de la votación era considerado prácticamente seguro, al punto que Von der Leyen mantuvo en su agenda un viaje a Italia y no estuvo presente en el Parlamento Europeo.

En la red X, la eurodiputada española Iratxe Gracía, presidenta del bloque socialdemócrata, apuntó que “los socialistas europeos somos fieles a nuestros principios y votamos NO a la ultraderecha y sus iniciativas destructivas”.

Apoyo no es “incondicional”