Estados Unidos

Tragedia en Disneyland: mujer muere luego de subirse a una de las atracciones más visitadas del parque

La mujer fue atendida por los médicos del parque justo cuando salió de la atracción.

Redacción Mundo
9 de octubre de 2025, 2:31 a. m.
Cada año millones de personas llegan al parque para disfrutar de sus atracciones.
La tragedia ocurrió en Disneyland, en Anaheim, en el estado de California. | Foto: Getty Images

Una mujer de 60 años falleció tras subir a una atracción en los reconocidos parques de Disneyland, en Anaheim, en el estado de California, Estados Unidos, informaron las autoridades.

Los oficiales que atendieron la emergencia informaron que la mujer no respondía luego de sufrir una complicación médica, justo cuando estaba saliendo de la atracción llamada Haunted Mansion, el pasado lunes en horas de la noche.

Aquella atracción es una de las más populares del parque, y se considera un imperdible por los visitantes, ya que ha estado en los parques por al menos 56 años.

Disney
El parque Disneyland no se ha pronunciado al respecto. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Las autoridades detallaron que el Departamento de Policía de Anaheim fue contactado por los funcionarios del parque cerca de las 6:30 de la tarde de aquel lunes. Además, ampliaron que los médicos de Disneyland procedieron con RCP hasta que los paramédicos llegara para atender a la mujer.

Momentos después, los servicios de emergencia llegaron para trasladarla a un hospital cercano, donde fue declarada muerta.

“Este parece ser un episodio médico desafortunado y nuestros pensamientos están con la familia”, dijo Matt Sutter, portavoz del departamento de policía local.

Rescue paramedics are seen next to an ambulance car close to a school where, according to reports, several people died in a shooting, on June 10, 2025 in Graz, southeastern Austria. Several people died in a school shooting, including the attacker, Austrian broadcaster ORF quoted the interior ministry as saying. (Photo by ERWIN SCHERIAU / APA / AFP) / Austria OUT / AUSTRIA OUT / AUSTRIA OUT
Los paramédicos acudieron a atender a la mujer. | Foto: AFP

El medio KTLA anunció que, al parecer, la mujer sufrió un infarto en medio de su visita a la legendaria atracción de Disneyland. Sin embargo, hasta el momento no se ha asegurado el motivo de la muerte.

Al instante, la atracción fue cerrada a los asistentes mientras los servicios de emergencia acudían al parque. Más tarde, la policía anunció que esta fue reabierta al público, cuando la mujer fue llevada al hospital. Los oficiales añadieron que no había ningún problema con la atracción.

Haunted Mansion, o en español Mansión Encantada, es un recorrido de terror que cambia su temática en ciertas temporadas del año. Actualmente, las personas disfrutan de “Pesadillas antes de Navidad”, de acuerdo con la información de la página oficial de Disneyland.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
La policía anunció la tragedia el lunes en la noche. | Foto: Getty Images

Por lo tanto, es una atracción de terror, donde se suele asustar a las personas.

No obstante, los detalles del sitio web indican que el recorrido es “lento” e incluso apto para que lo hagan niños. “El paseo en sí es suave, pero los niños pequeños pueden asustarse por los efectos especiales”, se lee en la página de Internet.

En 1974 se había reportado otra muerte en esa misma atracción. En aquel momento, un adolescente se resbaló en uno de los pasillos, lo que le provocó una fractura en el cuello que resultó en su fallecimiento.

