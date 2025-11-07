Un incidente de seguridad sacudió este jueves la Join Base Andrews, una de las instalaciones militares más importantes de Estados Unidos, luego de que varios miembros del personal se enfermaran tras abrir un paquete sospechoso.

El hecho ocurrido en la base ubicada en Maryland, a pocos kilómetros de Washington D. C., provocó una evacuación parcial y un amplio despliegue de equipos especializados en materiales peligrosos.

¿Qué contenía el paquete sospechoso y cómo afectó a la base del Air Force One?

Según informó la propia base, a través de un comunicado oficial, “un pequeño número de personas fue atendido por síntomas menores tras la exposición a un paquete desconocido” y se activaron los protocolos de emergencia para materiales peligrosos, HAZMAT.

Aunque las pruebas iniciales no detectaron sustancias altamente tóxicas, las autoridades decidieron enviar el contenido a un laboratorio especializado, para análisis más exhaustivos.

Medios con CNN y Reuters informaron que el paquete contenía polvo blanco y panfletos políticos, aunque hasta el momento no se ha revelado el mensaje exacto, ni el posible remitente.

“No hay indicios de que la sustancia represente una amenaza biológica o química”, reportó Reuters, citando a funcionarios del Departamento de Defensa.

El incidente ocurrió en una zona administrativa del complejo militar y los primeros en responder ante el hecho fueron los equipos médicos y de bomberos de la base.

Las personas afectadas fueron trasladadas al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en Bethesda, como medida de precaución.

Personal de emergencia inspeccionó las instalaciones de la base Andrews en Maryland, tras la apertura de un paquete con polvo blanco y material político. | Foto: Instagram @Joint Base Andrews

¿Qué dicen las investigaciones?

La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea (OSI), asumió la pesquisa para determinar el origen del paquete y la motivación detrás del envío.

Una de las hipótesis iniciales apunta a un acto de intimidación o protesta política, dado el contenido del sobre, pero no se descarta ninguna otra posibilidad, hasta que se conozcan los resultados del laboratorio.

Un portavoz de la base, citado por The Independent, aseguró que “la situación fue contenida rápidamente” y que “la prioridad fue garantizar la seguridad del personal y de las operaciones”.

Las zonas afectadas fueron reabiertas horas después, aunque se mantienen medidas adicionales de control en la recepción de correspondencia y paquetes.

La Joint Base Andrews, ubicada a unos 25 kilómetros del centro de Washington D. C., es una instalación de alta seguridad que alberga el avión presidencial VC-25A, conocido como Air Force One, además de aeronaves de la Fuerza Aérea y unidades del gobierno federal.