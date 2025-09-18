Helicóptero se estrella cerca de una base militar en Washington: esto saben las autoridades

Un helicóptero se estrelló cerca de una base militar en Estados Unidos la noche del miércoles, 17 de septiembre, de acuerdo con la información del Ejército. El accidente fue en una zona rural, aledaña a la Base Conjunta Lewis-McChord, en el estado de Washington, cerca de las 9:00 p. m. del 17 de septiembre.

“Se nos ha informado que los militares perdieron contacto con un helicóptero en la zona y estamos trabajando en estrecha colaboración con JBLM (Base Conjunta Lewis-McChord) para desplegar todos los recursos necesarios para ayudar”, detalló la Oficina del Sheriff del Condado de Thurston en una publicación de Facebook el miércoles.

El accidente ocurrió cerca de una base militar. | Foto: Guillermo Torres

“Esta situación sigue en desarrollo y no hay detalles adicionales disponibles en este momento”, declaró, por su parte, el ejército estadounidense en un comunicado emitido este jueves.

Un portavoz de las fuerzas militares le indicó a la prensa, de acuerdo con el reportaje del ABC News, que el helicóptero involucrado estaba realizando un “vuelo de entrenamiento de rutina”, y que en medio de las operaciones, el controlador aéreo perdió contacto con el piloto, por lo que se presume que algo salió al en medio del vuelo.

Las autoridades correspondientes están llevando a cabo las investigaciones sobre el incidente. Hasta el momento, no se ha informado cuántas personas había a bordo, tampoco se sabe si hubo heridos.

La policía sigue investigando el accidente. | Foto: Getty Images

El sheriff del condado de Thurston, Derek Sanders, declaró a los periodistas que los agentes de rescate y de emergencias acudieron de inmediato al lugar, pero que “no pudieron continuar con los esfuerzos de rescate porque la escena está en llamas y su calzado está comenzando a sobrecalentarse”.

Esta base militar se encuentra a unos 16 kilómetros de la ciudad Tacoma, en Washington. En esta, residen aproximadamente 14.000 militares y está bajo la jurisdicción del Cuartel General de la Base Conjunta del Ejército de los Estados Unidos.

Los agentes no han reportado heridos. | Foto: Getty Images

El mismo miércoles, en la ciudad de Boston se registró un incidente con un avión comercial de la aerolínea suiza Swiss International Air Lines. Antes del despegue, un motor de la aeronave se prendió en llamas. Algunos testigos registraron el momento en video y compartieron las imágenes por redes sociales.