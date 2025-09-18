Suscribirse

Helicóptero se estrella cerca de una base militar en Washington: esto saben las autoridades

Hasta el momento no se han registrado heridos del accidente.

Redacción Mundo
18 de septiembre de 2025, 9:55 p. m.
helicópteros Black Hawk
El helicóptero estaba haciendo un vuelo de entrenamiento. | Foto: COLPRENSA

Un helicóptero se estrelló cerca de una base militar en Estados Unidos la noche del miércoles, 17 de septiembre, de acuerdo con la información del Ejército. El accidente fue en una zona rural, aledaña a la Base Conjunta Lewis-McChord, en el estado de Washington, cerca de las 9:00 p. m. del 17 de septiembre.

“Se nos ha informado que los militares perdieron contacto con un helicóptero en la zona y estamos trabajando en estrecha colaboración con JBLM (Base Conjunta Lewis-McChord) para desplegar todos los recursos necesarios para ayudar”, detalló la Oficina del Sheriff del Condado de Thurston en una publicación de Facebook el miércoles.

Al parecer los militares fallecidos sufrieron problemas con el sistema rapel para descender desde el helicóptero.
El accidente ocurrió cerca de una base militar. | Foto: Guillermo Torres

“Esta situación sigue en desarrollo y no hay detalles adicionales disponibles en este momento”, declaró, por su parte, el ejército estadounidense en un comunicado emitido este jueves.

Un portavoz de las fuerzas militares le indicó a la prensa, de acuerdo con el reportaje del ABC News, que el helicóptero involucrado estaba realizando un “vuelo de entrenamiento de rutina”, y que en medio de las operaciones, el controlador aéreo perdió contacto con el piloto, por lo que se presume que algo salió al en medio del vuelo.

Contexto: “Presta atención, deja el iPad”: la fuerte advertencia a un vuelo comercial que voló cerca del avión presidencial de EE. UU.

Las autoridades correspondientes están llevando a cabo las investigaciones sobre el incidente. Hasta el momento, no se ha informado cuántas personas había a bordo, tampoco se sabe si hubo heridos.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
La policía sigue investigando el accidente. | Foto: Getty Images

El sheriff del condado de Thurston, Derek Sanders, declaró a los periodistas que los agentes de rescate y de emergencias acudieron de inmediato al lugar, pero que “no pudieron continuar con los esfuerzos de rescate porque la escena está en llamas y su calzado está comenzando a sobrecalentarse”.

Contexto: “Se sintió como un terremoto”: pasajeros narran el choque entre dos aviones de United Airlines en EE. UU.

Esta base militar se encuentra a unos 16 kilómetros de la ciudad Tacoma, en Washington. En esta, residen aproximadamente 14.000 militares y está bajo la jurisdicción del Cuartel General de la Base Conjunta del Ejército de los Estados Unidos.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
Los agentes no han reportado heridos. | Foto: Getty Images

El mismo miércoles, en la ciudad de Boston se registró un incidente con un avión comercial de la aerolínea suiza Swiss International Air Lines. Antes del despegue, un motor de la aeronave se prendió en llamas. Algunos testigos registraron el momento en video y compartieron las imágenes por redes sociales.

En las grabaciones, se evidencia cómo se desprende humo denso desde la parte trasera del avión. Las autoridades indicaron que están investigando la situación, pero no se reportaron heridos. Horas más tarde, los pasajeros fueron trasladados a otro avión para retomar el vuelo programado.

