Suscribirse

Estados Unidos

“Presta atención, deja el iPad”: la fuerte advertencia a un vuelo comercial que voló cerca del avión presidencial de EE. UU.

El presidente Donald Trump y su esposa estaban a bordo del avión cuando otra aeronave se acercó a ellos.

Redacción Mundo
17 de septiembre de 2025, 10:49 p. m.
Avión de Spirit Airlines
El vuelo comercial era de la aerolínea Spirit. | Foto: Twitter Spirit Airlines / @SpiritAirlines

Un operador de vuelo de Estados Unidos tuvo que advertir en reiteradas oportunidades a un vuelo comercial, de la aerolínea Spirit Airlines, para que se alejara de la aeronave presidencial mientras los dos sobrevolaban la ciudad de Nueva York el pasado martes, 16 de septiembre.

El vuelo de Spirit viajaba desde Fort Lauderdale, en el estado de Florida, con destino a la ciudad de Boston. Por su parte, el Air Force One de la presidencia transportaba a Donald Trump y la primera dama, Melania, con dirección a Reino Unido.

El audio del controlador aéreo LiveATC, que fue recuperado por la prensa estadounidense, evidencia que se le pidió al vuelo comercial girar “20 grados”, en varias oportunidades.

WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: President Donald Trump (2nd R), King Charles III (R), Queen Camilla (2nd L) and Melania Trump (L) walk to review the Guard of Honour at Windsor Castle on day two of the US President Donald Trump's second state visit to the UK on September 17, 2025 in Windsor, England. (Photo by Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images)
El presidente Donald Trump y su esposa Melania, junto con el rey Carlos de Inglaterra y su esposa, Camila. | Foto: Getty Images

“Presta atención, Spirit 1300, gira 20 grados a la derecha”, dijo el funcionario aéreo. “Spirit 1300, gira 20 grados ahora mismo. Spirit Wings, 1300, gira 20 grados a la derecha inmediatamente. Presta atención”, repetía desde tierra.

“Tengo que hablarte dos veces cada vez, Spirit 1300... Presta atención. Deja el iPad”, se escucha decir al controlador.

Contexto: Trump ataca a Newsom por construir viviendas para personas afectadas por incendios en California. “Permitió que sus casas se quemaran”

De acuerdo con los datos del rastreador de vuelos flightradar24.com, los dos aviones estaban volando de manera paralela a 12 kilómetros de distancia.

Para cuando el piloto de vuelo comercial atendió a las órdenes, el controlador le dijo al vuelo presidencial: “Presten atención. Spirit 1300 se aleja de su ala izquierda a seis millas, u ocho millas, 747. Estoy seguro de que pueden ver quién es. Estén atentos; es blanco y azul”, de acuerdo con el audio de LiveATC.

Más tarde, un portavoz de la aerolínea aseguró que el piloto “siguió los procedimientos y las instrucciones del Control de Tráfico Aéreo durante su ruta a Boston”, en un comunicado sobre el incidente que compartió el martes por la noche al medio nacional CBS News. “La seguridad es siempre nuestra máxima prioridad”, agregó.

Contexto: Trump propone programa de migración temporal, ¿quiénes podrán acceder a él y bajo qué condiciones?

Horas después, el vuelo aterrizó sin reportar alguna novedad en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, en el estado de Massachusetts.

Con el crecimiento económico y demográfico de Asia, África y América Latina, el tráfico internacional migra hacia nuevos nodos.
Los aviones se acercaron 12 kilómetros. | Foto: OBS

La investigación preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA) indica que las aeronaves nunca estuvieron a una distancia preocupante, pero determinaron que los controladores no querían ningún avión tan cerca del Air Force One.

“La investigación preliminar muestra que las aeronaves mantuvieron la separación requerida”, declaró la FAA.

Contexto: “Cállate”: Trump pierde la calma y genera polémica global por su trato a un periodista extranjero

Por su parte, el presidente de Estados Unidos y su esposa aterrizaron sanos y salvos en el aeropuerto Stansted de la ciudad de Londres para reunirse con el rey Carlos III y con el primer ministro Keir Starmer.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Una grosería profunda”: Gustavo Petro estalla en alocución contra Donald Trump por descertificar a Colombia

2. ¿Los venezolanos apoyan la caída de Maduro tras operaciones militares de EE. UU. en el Caribe? Esto dicen las preocupantes encuestas

3. Andrés Parra destapó adicción a las relaciones íntimas y expuso detalles de su caso: “Una incapacidad”

4. Estudiantes de la UIS esperaron cinco horas a Petro para la inauguración del edificio del Instituto de Lenguas: “No adjudicó nada”

5. Duro golpe a Milei: Manifestantes celebran su derrota frente a los diputados

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosaviónTrump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.