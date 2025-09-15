Alfombra roja para Donald Trump: el Reino Unido desplegará el miércoles, 17, y el jueves, 18 de septiembre, toda su pompa real para cortejar a quien se convertirá en el primer presidente estadounidense en recibir los honores de una segunda visita de Estado.

La primera, durante la cual fue recibido por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham, data de 2019, durante el primer mandato de Trump.

Desde un sobrevuelo y un paseo en carruaje con el rey Carlos III hasta un gran banquete de Estado en el histórico Castillo de Windsor, el Reino Unido tirará la casa por la ventana para halagar a Trump, quien siempre ha estado fascinado con la monarquía.

El presidente Donald Trump y la reina Isabel II inspeccionan una Guardia de Honor | Foto: AP

El objetivo parece ser mantener al primer ministro Keir Starmer en buenos términos con Trump cuando se reúnan en la residencia campestre del líder británico para conversaciones sobre comercio, aranceles y la guerra en Ucrania.

El programa previsto supone mantener a Trump lejos de las multitudes y los manifestantes: toda la agenda tendrá lugar fuera de Londres, donde se espera una gran manifestación contra el republicano de 79 años.

El líder laborista Starmer no es un compañero natural para el incendiario de derecha Trump, pero ha trabajado duro para ganárselo desde que el multimillonario regresó a la Casa Blanca en enero.

Donald Trump, el primer ministro británico, Keir Starmer | Foto: AP

“Esto es realmente especial, nunca ha sucedido antes, es sin precedentes”, dijo Starmer mientras entregaba personalmente una carta del rey a Trump en la Oficina Oval en febrero invitándolo a la visita de Estado.

Ahora que Trump ha revolucionado el orden internacional desde su regreso al poder, es crucial para el Reino Unido, que mantiene un fuerte vínculo por su famosa “relación especial” con Washington.

El heredero al trono, el príncipe Guillermo, y la princesa Catalina, comenzarán la visita con un alto nivel de glamour, dando la bienvenida a Trump y su esposa Melania en Windsor el miércoles.

El rey Carlos III y la reina Camila luego agasajarán a los Trump con una procesión real en carruaje, una ceremonia militar y un sobrevuelo de jets de combate durante el día, culminando con un banquete de Estado por la noche. Trump también hará una visita privada a la tumba de la reina Isabel II, quien murió en septiembre de 2022.

Rey Carlos III y su esposa, Camila | Foto: AFP

El jueves, la política será el tema central. Starmer intentará aprovechar el hecho de que el Reino Unido fue uno de los primeros países en firmar un acuerdo comercial con Washington, lo que le evitó los peores aranceles impuestos por Trump.

Trump, acompañado por una delegación de líderes empresariales estadounidenses, se dirigirá al retiro campestre Chequers de Starmer, donde se espera que firmen lo que los funcionarios británicos llaman “una asociación tecnológica líder en el mundo” y “un importante acuerdo de energía nuclear civil”.

Ucrania también será un tema clave. Starmer es uno de los numerosos líderes europeos que han estado persuadiendo a Trump para que siga apoyando a Kiev a pesar de un aparente giro del republicano hacia el presidente ruso Vladímir Putin.