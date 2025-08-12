Reino Unido abre convocatoria para aplicar a becas de maestría: así puede aplicar

La Embajada de Reino Unido en Colombia anunció la apertura de la convocatoria Chevening en Colombia, que permite cursar maestrías en cualquiera de las universidades acreditadas en ese país.

El proceso de inscripción es virtual. Los aspirantes seleccionan entre tres programas de maestría de su interés y deben ser admitidos al menos en una de ellas para continuar con el proceso.

La beca cubre todos los gastos, desde la matrícula, vuelos y alojamiento, hasta una beca mensual para gastos de manutención.

Como parte de los requisitos requeridos, los estudiantes deben estar graduados en un programa de pregrado y contar con al menos 2.800 horas de experiencia laboral en su campo profesional (aproximadamente dos años).

No se aceptarán personas que se hayan graduado después de 2023, y no se contarán los trabajos anteriores a la graduación profesional, salvo ciertas excepciones, como trabajos voluntarios o prácticas profesionales.

Nuevas becas en Reino Unido. | Foto: Getty Images

El aspirante, además, también tendrá que certificar que cumple con un puntaje mínimo de inglés, dictaminado por un examen internacional, que certifique que se tiene la capacidad de estudiar en esta lengua.

Además, la beca Chevening exige la condición de que sus estudiantes se devuelvan a su país de origen después de realizar y culminar su programa de maestría.

Para la aplicación es necesario preparar todos los documentos necesarios, como los ensayos personales y las referencias académicas o profesionales, con antelación. Es crucial que consulte el sitio web oficial de Chevening para conocer los plazos exactos de la convocatoria.

La Beca Chevening es un programa de estudios muy completo. | Foto: Getty Images

La Beca Chevening es un programa de estudios muy completo que cubre prácticamente todos los gastos del estudiante en el Reino Unido. Además, la beca también cubre el costo de la solicitud de la visa y proporciona diversos subsidios para la llegada, la partida y la participación en eventos especiales. También, da acceso a una poderosa red de exalumnos de más de 50,000 profesionales de todo el mundo.

Una vez superada la fase de selección inicial, se hará una entrevista presencial con un panel en la embajada o consulado británico del país.

Se harán preguntas que medirán el potencial de liderazgo del candidato, sus habilidades de networking, la conexión entre su trayectoria profesional y sus planes de estudio, y su visión para el futuro en su propio país.