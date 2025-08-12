Suscribirse

Mundo

Reino Unido abre convocatoria para aplicar a becas de maestría: así puede aplicar

La beca busca reunir a líderes a lo largo del mundo en una convocatoria que cubre todos los gastos.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 7:51 p. m.
Londres es una ciudad que ahora puede ser visitada sin necesidad de visa por los colombianos
Nuevas becas para maestría en Reino Unido | Foto: Getty Images / Julian Elliott Photography

La Embajada de Reino Unido en Colombia anunció la apertura de la convocatoria Chevening en Colombia, que permite cursar maestrías en cualquiera de las universidades acreditadas en ese país.

El proceso de inscripción es virtual. Los aspirantes seleccionan entre tres programas de maestría de su interés y deben ser admitidos al menos en una de ellas para continuar con el proceso.

Contexto: Esto es lo que debe hacer para ganarse una beca y estudiar medicina u otra carrera en Barranquilla

La beca cubre todos los gastos, desde la matrícula, vuelos y alojamiento, hasta una beca mensual para gastos de manutención.

Como parte de los requisitos requeridos, los estudiantes deben estar graduados en un programa de pregrado y contar con al menos 2.800 horas de experiencia laboral en su campo profesional (aproximadamente dos años).

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

No se aceptarán personas que se hayan graduado después de 2023, y no se contarán los trabajos anteriores a la graduación profesional, salvo ciertas excepciones, como trabajos voluntarios o prácticas profesionales.

Medidas para sacar visa más rápido
Nuevas becas en Reino Unido. | Foto: Getty Images

El aspirante, además, también tendrá que certificar que cumple con un puntaje mínimo de inglés, dictaminado por un examen internacional, que certifique que se tiene la capacidad de estudiar en esta lengua.

Contexto: ¿Es bilingüe? Hay vacantes activas para personas con inglés y contrato formal

Además, la beca Chevening exige la condición de que sus estudiantes se devuelvan a su país de origen después de realizar y culminar su programa de maestría.

Para la aplicación es necesario preparar todos los documentos necesarios, como los ensayos personales y las referencias académicas o profesionales, con antelación. Es crucial que consulte el sitio web oficial de Chevening para conocer los plazos exactos de la convocatoria.

Fachada del Banco de Inglaterra, Threadneedle Street, City de Londres, Reino Unido
La Beca Chevening es un programa de estudios muy completo. | Foto: Getty Images

La Beca Chevening es un programa de estudios muy completo que cubre prácticamente todos los gastos del estudiante en el Reino Unido. Además, la beca también cubre el costo de la solicitud de la visa y proporciona diversos subsidios para la llegada, la partida y la participación en eventos especiales. También, da acceso a una poderosa red de exalumnos de más de 50,000 profesionales de todo el mundo.

Una vez superada la fase de selección inicial, se hará una entrevista presencial con un panel en la embajada o consulado británico del país.

Se harán preguntas que medirán el potencial de liderazgo del candidato, sus habilidades de networking, la conexión entre su trayectoria profesional y sus planes de estudio, y su visión para el futuro en su propio país.

Contexto: Universidad de España apuesta por el talento latinoamericano ampliando su programa de becas

En esencia, la Beca Chevening tiene como objetivo formar una red de líderes influyentes y comprometidos que, al regresar a sus países, apliquen sus conocimientos y experiencias para generar un cambio positivo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atención: renunció la exfiscal Viviane Morales a la aspiración para llegar a la Corte Constitucional

2. Camilo Cifuentes, el ‘influencer’ que ayuda a las personas de forma anónima, reveló delicado problema

3. Andrés Sandoval, actor de ‘La reina del flow’ y ‘Rosario tijeras’ lleva 4 meses sin ver a sus hijos y dejó contundente mensaje

4. Estas son las zonas donde bajaron los precios para comprar una casa en EE. UU.

5. Subastan los guantes manchados de sangre del expresidente Lincoln y se venden por una suma millonaria

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Reino UnidobecasEducación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.