MinDefensa visitó feria de seguridad en Londres: “Nuestro objetivo es claro, identificar y traer a Colombia soluciones”

Pedro Sánchez se reunió con el ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, con quien abordó temas para ampliar la cooperación internacional.

Redacción Semana
14 de septiembre de 2025, 2:44 a. m.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo una reunión con Dan Jarvis, ministro de Seguridad del Reino Unido, y visitó la feria Defense and Security Equipment International (DSEI).
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, adelanta durante este fin de semana una agenda muy nutrida en el Reino Unido, donde espera consolidar convenios de cooperación que fortalezcan la seguridad en Colombia.

Sánchez sostuvo un encuentro este sábado con el ministro de Seguridad del Reino Unido, Dan Jarvis, para ampliar la cooperación internacional y promover proyectos conjuntos en seguridad, defensa y tecnología.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo una reunión con Dan Jarvis, ministro de Seguridad del Reino Unido, y visitó la feria Defense and Security Equipment International (DSEI).
También visitó la feria Defense and Security Equipment International, donde conoció de primera mano soluciones tecnológicas para identificar y evaluar sistemas de última generación que fortalezcan las capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares y de Policía.

“Este es un escenario donde se reúnen los principales aliados, empresas y gobiernos para presentar las tecnologías más avanzadas en materias de seguridad y protección, así como capacidades estratégicas”, señaló.

Sánchez explicó que el objetivo “es claro, identificar y traer a Colombia soluciones innovadoras, que fortalezcan la protección de nuestros militares y policías y que al mismo tiempo garanticen la seguridad y la vida de todos los colombianos”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sostuvo una reunión con Dan Jarvis, ministro de Seguridad del Reino Unido, y visitó la feria Defense and Security Equipment International (DSEI).
La agenda de Sánchez continuará este domingo con encuentros para concretar nuevas alianzas en dos frentes prioritarios: el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia ciudadana y la cooperación en el dominio marítimo para prevenir amenazas transnacionales.

Contexto: MinDefensa advierte que si Estados Unidos le retira la certificación antidrogas a Colombia, “ganan los ilegales”

Desde el Ministerio de Defensa trabajamos para que tengan las mejores herramientas todos nuestros militares y policías para cumplir su misión, porque hay que proteger a quienes nos protegen”, señaló el ministro.

