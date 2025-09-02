Suscribirse

Mundo

El príncipe William estaría en contra de una reunión entre el rey Carlos III y Harry, según fuentes cercanas a la familia real

Rumores aseguran que el rey Carlos III y Harry podrían reunirse la próxima semana para mantener conversaciones de paz; el príncipe William estaría en desacuerdo.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

2 de septiembre de 2025, 6:22 p. m.
El entorno familiar del futuro rey ha estado marcado por recientes escándalos: Harry reveló la guerra fría que vive con William y todo apunta a que el matrimonio del príncipe de Gales con Kate Middleton está a las puertas del divorcio.
Relaciones difíciles y futuras negociaciones en la familia real. | Foto: afp

Según se indica, el rey Carlos III se reuniría con el duque de Sussex la próxima semana, lo que coincidiría con el segundo aniversario de la muerte de la reina Isabel II, y marcaría el primer encuentro en persona entre padre e hijo en 20 meses. Y aunque esto podría significar que los lazos de la familia real están tomando un buen rumbo, fuentes cercanas a la familia real aseguran que el rey estaría enfrentando críticas por esta reunión.

Contexto: Este fue el problema que vivieron el príncipe Harry y Meghan Markle antes de su visita a Colombia

Fuentes confidenciales aseguraron al New York Post que el príncipe William estaría en desacuerdo con concederle a su hermano una visita a con la familia real después de los incontables escándalos que surgieron a raíz de su matrimonio con Meghan Markle; como la serie de Netflix Harry & Meghan y la recordada entrevista con Oprah Winfrey.

Príncipe Harry
Principe Harry. | Foto: WireImage

Un amigo de William aseguró al Daily Beast que el príncipe “respeta el rango de su padre y su derecho a tomar sus propias decisiones, y no armará un escándalo si eso ocurre. Pero cree que una reunión con Harry es una idea terrible”.

Otra fuente, esta vez el exmayordomo del monarca, Grant Harrold, aseguró para The Post que “hay problemas de confianza allí, pero el rey extraña a su hijo (Harry)”.

A pesar de la transparencia por parte de la monarquía de informar sobre la enfermedad, en una clara ruptura en comparación a sus predecesores, ya sea su madre Isabel II, o su abuelo Jorge VI, el Palacio de Buckingham no ahondó en qué tipo de cáncer padece.
El rey Carlos III. | Foto: AP

El príncipe quiere ganarse nuevamente la confianza de sus familiares, incluso admitió que le encantaría “tener una reconciliación” con la familia real británica: “Ha habido muchos desacuerdos entre yo y algunos miembros de mi familia”, dijo la BBC.

Todo este escenario se da después de que el equipo de prensa de Harry fue visto reuniéndose con el secretario de comunicaciones del monarca en el mes de julio.

Contexto: Príncipe Harry llega a un acuerdo con la compañía de medios de Rupert Murdoch en el controversial proceso por escuchas telefónicas

Se prevé que Harry viajará solo, pues es muy probable que su esposa Meghan se quede en Montecito, California, con sus dos hijos, Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4, puesto que Harry había insistido anteriormente con que prefería un “protección policial total” en Estados Unidos para su familia en Estados Unidos, pero perdió esa posibilidad.

William y Harry eran muy unidos, hasta que el menor de los hermanos se casó con Meghan Markle.
William y Harry eran muy unidos, hasta que el menor de los hermanos se casó con Meghan Markle. | Foto: getty images

En su visita a Reino Unido, Harry también participará en los WellChild Awards, una gala benéfica que reconoce la labor de jóvenes con necesidades de salud complejas y de quienes los apoyan que se celebrará el próximo 8 de septiembre.

Contexto: Trump dice que no deportará al príncipe Harry: “Ya tiene suficientes problemas con Meghan”

El evento también ayudará a proyectar a Harry como una figura comprometida con las causas sociales en el país, a pesar de las tensiones que pueda tener con la familia real.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Él es el hombre que flechó el corazón de Margarita Ortega; es periodista y han trabajado juntos

2. Milagro tecnológico: niña de 10 años vuelve a la vida dos veces gracias a los avances de la Nasa

3. Defensa de Álvaro Uribe Vélez le pidió a la Corte Suprema que mantenga el fallo que ordenó la libertad del expresidente

4. Luis Díaz es noticia con Bayern Múnich: está en la cima de lista tras llegar a la Bundesliga

5. Se dio charla entre directivos de Nacional y Edwin Cardona: todo por lo que pasó en Libertadores

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Harry Meghan MarkleRey Carlos IIIprincipe william

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.