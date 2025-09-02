El príncipe William estaría en contra de una reunión entre el rey Carlos III y Harry, según fuentes cercanas a la familia real

Según se indica, el rey Carlos III se reuniría con el duque de Sussex la próxima semana, lo que coincidiría con el segundo aniversario de la muerte de la reina Isabel II, y marcaría el primer encuentro en persona entre padre e hijo en 20 meses. Y aunque esto podría significar que los lazos de la familia real están tomando un buen rumbo, fuentes cercanas a la familia real aseguran que el rey estaría enfrentando críticas por esta reunión.

Fuentes confidenciales aseguraron al New York Post que el príncipe William estaría en desacuerdo con concederle a su hermano una visita a con la familia real después de los incontables escándalos que surgieron a raíz de su matrimonio con Meghan Markle; como la serie de Netflix Harry & Meghan y la recordada entrevista con Oprah Winfrey.

Principe Harry. | Foto: WireImage

Un amigo de William aseguró al Daily Beast que el príncipe “respeta el rango de su padre y su derecho a tomar sus propias decisiones, y no armará un escándalo si eso ocurre. Pero cree que una reunión con Harry es una idea terrible”.

Otra fuente, esta vez el exmayordomo del monarca, Grant Harrold, aseguró para The Post que “hay problemas de confianza allí, pero el rey extraña a su hijo (Harry)”.

El rey Carlos III. | Foto: AP

El príncipe quiere ganarse nuevamente la confianza de sus familiares, incluso admitió que le encantaría “tener una reconciliación” con la familia real británica: “Ha habido muchos desacuerdos entre yo y algunos miembros de mi familia”, dijo la BBC.

Todo este escenario se da después de que el equipo de prensa de Harry fue visto reuniéndose con el secretario de comunicaciones del monarca en el mes de julio.

Se prevé que Harry viajará solo, pues es muy probable que su esposa Meghan se quede en Montecito, California, con sus dos hijos, Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4, puesto que Harry había insistido anteriormente con que prefería un “protección policial total” en Estados Unidos para su familia en Estados Unidos, pero perdió esa posibilidad.

William y Harry eran muy unidos, hasta que el menor de los hermanos se casó con Meghan Markle. | Foto: getty images

En su visita a Reino Unido, Harry también participará en los WellChild Awards, una gala benéfica que reconoce la labor de jóvenes con necesidades de salud complejas y de quienes los apoyan que se celebrará el próximo 8 de septiembre.