Príncipe Harry en medio de nuevo escándalo. Habría “acoso racista y sexista” en su fundación

En un comunicado conjunto, visto por The Times , pero no publicado oficialmente, Harry y el príncipe Seeiso expresaron su desconcierto por la crisis interna, lo cual se suma a sus dificultades de los últimos tiempos.

En su explosivo testimonio, Chandauka dio duras declaraciones al respecto. “Para mí, este no es un proyecto de vanidad al que pueda renunciar cuando me llamen a rendir cuentas. Soy una africana que ha tenido el privilegio de una educación y una carrera de primer nivel. No me dejaré intimidar. Debo defender algo. Defiendo a aquellas otras mujeres que no tienen los medios ni los recursos necesarios”, aseguró.