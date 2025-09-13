Histórica marcha de la extrema derecha en Londres tras asesinato de Charlie Kirk: salieron a las calles en protesta sin precedentes

Miles de personas se conglomeraron este sábado en Londres, en Inglaterra, para llevar a cabo la mayor manifestación de la derecha que se ha registrado en el país desde hace décadas, motivada por el reciente asesinato del activista político conservador, Charlie Kirk.

Esta manifestación fue convocada por el activista de antiinmigración Tommy Robinson.

El movimiento masivo recibió el nombre de “Unite the Kingdom”, que tiene lugar en medio de un crecimiento del nacionalismo en el territorio de Reino Unido, además de que en la región ha ascendido un partido de extrema derecha, el cual ahora encabezas las encuestas, luego del tiroteo en el que falleció Kirk el pasado miércoles, 10 de septiembre.

Tommy Robinson. | Foto: Getty Images

Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, usó la tragedia como motivación para impulsar la manifestación. Durante años, ha dirigido otras protestas a las cuales asisten, normalmente, hombres blancos que vitorean cánticos de fútbol en contra del Islam o de la inmigración.

Las imágenes que se han compartido por redes sociales dan cuenta de los millones de personas que acudieron a las calles de la capital británica, como símbolo de apoyo a la derecha y rechazo a la violencia que, según los conservadores, ha sido alimentada por los ideales socialistas.

🚨 BREAKING: Over a million British patriots are gathering in London to mourn Charlie Kirk, in favor of British nationalism and against mass third world migration. Absolutely stunning. The movement is alive and well. History is being made. 🇬🇧🇺🇸pic.twitter.com/Ut1zrjcHCI — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 13, 2025

El activista de antiinmigración calificó la jornada como “el mayor festival de libertad de expresión de Gran Bretaña” y compartió en su perfil de redes sociales grabaciones de la multitud de personas que se unió a su convocación.

“¿De quién es la calle? ¡Nuestra calle!”, y “el pueblo unido jamás será vencido” fueron algunas de las frases que gritaban las personas que caminaron por el Puente de Westminster hacia el Parlamento de la capital.

También se compartieron videos de grupos de ciudadanos de Nueva Zelanda que realizaron el baile haka, que es una danza ceremonial y tradicionalmente desafiante.

La extrema derecha ha tomado fuerza en Reino Unido. | Foto: Getty Images

“En honor a @charliekirk11 y en honor a la libertad, el 13 marchamos”, escribió Robinson en su perfil de X. Kirk recibió un disparo en el cuello mientras dirigía un debate conservador en la Universidad del Valle de Utah.

Por su parte, la policía de Londres recomendó a la comunidad musulmana a evitar salir a las calles para evitar desmanes con los manifestantes, que además tomaron las calles en modo de protesta por la densa presencia de extranjeros del tercer mundo en el país.

La policía aconsejó a los musulmanes evitar salir a las calles. | Foto: Getty Images

“Se ha sugerido que los londinenses musulmanes modifiquen su comportamiento este sábado, incluyendo no venir a la ciudad”, declaró la comandante de la Policía Metropolitana, Clair Haynes, responsable del operativo de orden público en Londres, según un reportaje de NBC News.