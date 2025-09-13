Suscribirse

Histórica marcha de la extrema derecha en Londres tras asesinato de Charlie Kirk: salieron a las calles en protesta sin precedentes

El tiroteo contra el activista motivó una masiva movilización de la derecha en contra de la inmigración de Reino Unido.

Redacción Mundo
13 de septiembre de 2025, 3:21 p. m.
LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Crowds gather during the Unite The Kingdom rally in Central London on September 13, 2025 in London, England. Far-right activist Tommy Robinson (also known as Stephen Yaxley-Lennon) has invited supporters to hold a rally in central London entitled "Unite The Kingdom". The former English Defence League leader and his supporters are actively islamaphobic and racist and have been behind much of the unrest seen outside hotels housing migrants this summer. Stand Up To Racism are mounting a counter-protest to today's rally. (Photo by Ben Montgomery/Getty Images)
Millones de personas se tomaron las calles de Londres este 13 de septiembre. | Foto: Getty Images

Miles de personas se conglomeraron este sábado en Londres, en Inglaterra, para llevar a cabo la mayor manifestación de la derecha que se ha registrado en el país desde hace décadas, motivada por el reciente asesinato del activista político conservador, Charlie Kirk.

Esta manifestación fue convocada por el activista de antiinmigración Tommy Robinson.

El movimiento masivo recibió el nombre de “Unite the Kingdom”, que tiene lugar en medio de un crecimiento del nacionalismo en el territorio de Reino Unido, además de que en la región ha ascendido un partido de extrema derecha, el cual ahora encabezas las encuestas, luego del tiroteo en el que falleció Kirk el pasado miércoles, 10 de septiembre.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Tommy Robinson attends the Unite The Kingdom rally on September 13, 2025 in London, England. Far-right activist Tommy Robinson (also known as Stephen Yaxley-Lennon) has invited supporters to hold a rally in central London entitled "Unite The Kingdom". The former English Defence League leader and his supporters are actively islamaphobic and racist and have been behind much of the unrest seen outside hotels housing migrants this summer. Stand Up To Racism are mounting a counter-protest to today's rally. (Photo by Ben Montgomery/Getty Images)
Tommy Robinson. | Foto: Getty Images

Robinson, cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon, usó la tragedia como motivación para impulsar la manifestación. Durante años, ha dirigido otras protestas a las cuales asisten, normalmente, hombres blancos que vitorean cánticos de fútbol en contra del Islam o de la inmigración.

Contexto: Charlie Kirk y otros activistas asesinados en Estados Unidos: un recorrido histórico que sacude al presente político

Las imágenes que se han compartido por redes sociales dan cuenta de los millones de personas que acudieron a las calles de la capital británica, como símbolo de apoyo a la derecha y rechazo a la violencia que, según los conservadores, ha sido alimentada por los ideales socialistas.

El activista de antiinmigración calificó la jornada como “el mayor festival de libertad de expresión de Gran Bretaña” y compartió en su perfil de redes sociales grabaciones de la multitud de personas que se unió a su convocación.

“¿De quién es la calle? ¡Nuestra calle!”, y “el pueblo unido jamás será vencido” fueron algunas de las frases que gritaban las personas que caminaron por el Puente de Westminster hacia el Parlamento de la capital.

Contexto: “Nunca se rindió”: la emotiva declaración de la esposa de Charlie Kirk, el activista asesinado en EE. UU.

También se compartieron videos de grupos de ciudadanos de Nueva Zelanda que realizaron el baile haka, que es una danza ceremonial y tradicionalmente desafiante.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Crowds gather during the Unite The Kingdom rally in Central London on September 13, 2025 in London, England. Far-right activist Tommy Robinson (also known as Stephen Yaxley-Lennon) has invited supporters to hold a rally in central London entitled "Unite The Kingdom". The former English Defence League leader and his supporters are actively islamaphobic and racist and have been behind much of the unrest seen outside hotels housing migrants this summer. Stand Up To Racism are mounting a counter-protest to today's rally. (Photo by Ben Montgomery/Getty Images)
La extrema derecha ha tomado fuerza en Reino Unido. | Foto: Getty Images

“En honor a @charliekirk11 y en honor a la libertad, el 13 marchamos”, escribió Robinson en su perfil de X. Kirk recibió un disparo en el cuello mientras dirigía un debate conservador en la Universidad del Valle de Utah.

Por su parte, la policía de Londres recomendó a la comunidad musulmana a evitar salir a las calles para evitar desmanes con los manifestantes, que además tomaron las calles en modo de protesta por la densa presencia de extranjeros del tercer mundo en el país.

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 13: Crowds gather during the Unite The Kingdom rally in Central London on September 13, 2025 in London, England. Far-right activist Tommy Robinson (also known as Stephen Yaxley-Lennon) has invited supporters to hold a rally in central London entitled "Unite The Kingdom". The former English Defence League leader and his supporters are actively islamaphobic and racist and have been behind much of the unrest seen outside hotels housing migrants this summer. Stand Up To Racism are mounting a counter-protest to today's rally. (Photo by Ben Montgomery/Getty Images)
La policía aconsejó a los musulmanes evitar salir a las calles. | Foto: Getty Images

“Se ha sugerido que los londinenses musulmanes modifiquen su comportamiento este sábado, incluyendo no venir a la ciudad”, declaró la comandante de la Policía Metropolitana, Clair Haynes, responsable del operativo de orden público en Londres, según un reportaje de NBC News.

Durante los últimos meses, la extrema derecha ha ganado amplio espacio político en Reino Unido, con el partido Reform UK, dirigido por Nigel Farage, quien es aliado del presidente Donald Trump, y quien prometió deportar a 600.000 inmigrantes si gana las elecciones.

