Estados Unidos empezó a utilizar bases militares de Reino Unido contra Irán

Bombarderos B‑1 estadounidenses aterrizaron en la base militar de Fairford, en el suroeste de Inglaterra.

Redacción Mundo
7 de marzo de 2026, 3:42 p. m.
Un avión aterrizando en el portaaviones Abraham Lincoln.
Un avión aterrizando en el portaaviones Abraham Lincoln. Foto: Marina de Estados Unidos vía AP

Estados Unidos comenzó a utilizar bases militares británicas para llevar a cabo “operaciones defensivas” en la guerra en Oriente Medio, anunció este sábado el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

Londres dio su visto bueno el pasado domingo para que Estados Unidos utilizara algunas de sus bases, tras las fuertes críticas del presidente norteamericano, Donald Trump.

El mandatario estadounidense arremetió contra su aliado histórico después de la negativa inicial de Londres de dejar utilizar a Washington sus bases militares en su guerra contra Irán, lanzada hace una semana.

“Estados Unidos comenzó a utilizar bases británicas para operaciones defensivas específicas destinadas a impedir que Irán lance misiles en la región, lo que pondría en peligro a británicos”, indicó el Ministerio de Defensa.

Bombarderos B‑1 estadounidenses aterrizaron en la base militar de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, constató la AFP el sábado.

El primer ministro británico, Keir Starmer, indicó el domingo que había aceptado la solicitud estadounidense de usar algunas bases militares británicas para un “propósito defensivo específico y limitado”.

Entre ellas está Fairford y Diego García, en el océano Índico.

Downing Street señaló que el primer ministro tomó esta decisión después de que Irán lanzara misiles que pusieron “en riesgo” tanto los intereses como a ciudadanos británicos.

“Lo que no estaba dispuesto a hacer el sábado era involucrar a Reino Unido en una guerra sin una base jurídica ni un plan viable y cuidadosamente elaborado, y esa sigue siendo mi posición”, señaló Starmer el miércoles.

Reino Unido quedó fuertemente marcado por el apoyo británico decidido por el ex primer ministro laborista Tony Blair a la invasión estadounidense de Irak en 2003, pese a la oposición de gran parte de los británicos.

Según una encuesta publicada el viernes por el instituto Survation, el 56 % de los británicos respalda la decisión inicial del primer ministro, frente al 27 % que considera que fue un error.

El 49 % cree que Londres debería mantenerse neutral y limitarse a proteger los intereses británicos, mientras que el 17 % apoya un compromiso activo junto a Israel y Estados Unidos, y un 20 % desea que Reino Unido se oponga claramente a la guerra.

Un F-15 rodando en la RAF Lakenheath el 11 de abril de 2025 en Lakenheath, Inglaterra.
Un F-15 rodando en la RAF Lakenheath en Lakenheath, Inglaterra. Foto: Getty Images

Manifestaciones contra la guerra

Manifestantes convocados por movimientos pacifistas se congregaron el sábado frente a la base de Fairford para protestar contra el conflicto en curso en Oriente Medio.

En Londres, una marcha contra la guerra que concluyó frente a la embajada estadounidense reunió entre 5.000 y 6.000 personas, indicó a la agencia PA un responsable de la policía.

Por otra parte, cazas Typhoon y F‑35 siguen operando sobre Jordania, Catar y Chipre este sábado con el objetivo de “proteger los intereses de Reino Unido y de sus aliados”, señaló el Ministerio de Defensa.

Estos aparatos derribaron varios drones que sobrevolaban Jordania e Irak.

Una base militar británica en Chipre fue alcanzada la noche del domingo al lunes por un dron de fabricación iraní.

El jueves, Reino Unido anunció el despliegue de más cazas y otros medios militares para reforzar sus defensas antiaéreas. Un destructor partirá la próxima semana hacia el Mediterráneo oriental.

El viernes, Starmer afirmó estar “dispuesto a apoyar la defensa” saudita si fuera necesario, durante una conversación con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

*Con información de AFP.

