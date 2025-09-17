Suscribirse

Video registra avión en llamas antes del despegue con más de 200 pasajeros a bordo

El vuelo estaba en la pista de despegue, a punto de partir, cuando un motor se incendió.

Redacción Mundo
18 de septiembre de 2025, 2:01 a. m.
avion boston
El avión es de la aerolínea Swiss International Air Lines. | Foto: Tomada de redes sociales

Se han compartido una serie de videos por redes sociales que muestran un avión emitiendo humo y llamas desde el motor mientras se preparaba para su despegue en el Aeropuerto Internacional Logan, en la ciudad de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos.

De acuerdo con la información de la Administración Federal de Aviación (FAA), el incendio se registró en el vuelo 55 de la aerolínea Swiss International Air Lines que se dirigía hacia Zúrich, en Suiza. El incidente ocurrió el pasado martes, 16 de septiembre, en horas de la noche.

Ese día, la FAA declaró al medio nacional USA Today que el piloto decidió suspender el despegue “debido a problemas con el motor”, cerca de las 6:25 de la tarde, sin embargo, no brindó más detalles sobre lo ocurrido.

avion boston
El avión se dirigía a Suiza. | Foto: Tomada de redes sociales

Según las grabaciones que se han hecho virales en redes, se ve el avión avanzar lento por la pista antes de que emitiera humo y fuego desde el motor derecho. Luego se ve que progresivamente la aeronave reduce su velocidad, hasta quedar completamente detenida y una gran nube espesa de humo cubre la parte trasera del avión.

Contexto: “Presta atención, deja el iPad”: la fuerte advertencia a un vuelo comercial que voló cerca del avión presidencial de EE. UU.

“Hay una gran nube de humo allá atrás”, se escucha decir a una persona que grabó el video.

Minutos después, acuden varios vehículos de emergencias para atender la situación. Posteriormente, este fue arrastrado fuera de la pista hasta un lugar seguro del aeropuerto.

Pese al alarmente momento, no se reportaron heridos, y todos los pasajeros salieron del avión sin registrar alguna novedad.

La administración de aviación amplió que “detuvo brevemente algunas llegadas al aeropuerto antes de que el avión saliera de la pista”. Y aseguró que las autoridades investigarán el incidente.

Contexto: Aerolínea de EE. UU. anunció nueva ruta a destino paradisiaco desde Miami: conozca cuándo podrá viajar

“Podemos confirmar que, en el vuelo LX55 de Boston a Zúrich, se produjo un problema con el motor derecho durante el despegue. La tripulación abortó el despegue inmediatamente. Los pasajeros pudieron desembarcar del avión con normalidad tras el rodaje de regreso a la puerta de embarque“, comunicó la aerolínea al medio WBZ-TV este miércoles.

Las llantas de los aviones están hechas con materiales mucho más resistentes capaces de soportar hasta 20 toneladas de peso
El avión presentó fallas en el motor. | Foto: Getty Images

Swiss Air Lines detalló que había 233 pasajeros y 13 tripulantes a bordo.

“Actualmente, se están realizando investigaciones para determinar la naturaleza exacta del problema del motor. Sin embargo, dependiendo del problema del motor, es posible que se vea una llama por un breve instante", complementó la compañía aérea.

Momentos después, los pasajeros del vuelo fueron trasladados a otro avión que partió a su destino, que aterrizó en Suiza cerca de mediodía de este miércoles.

