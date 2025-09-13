Aerolínea de EE. UU. anunció nueva ruta a destino paradisiaco desde Miami: conozca cuándo podrá viajar

La aerolínea más reconocida de Estados Unidos, American Airlines, anunció que abrirá una nueva ruta entre la ciudad de Miami, en el estado de Florida, con destino a las islas Bimini, en las Bahamas, a partir del próximo año.

De acuerdo con el plan de la compañía aérea, a partir del 14 de febrero del 2026, cada lunes, miércoles y sábados, habrá un vuelo de ida y uno de regreso entre estos dos lugares. Los vuelos serán en aviones Embraer E175, operado por una de las filiales regionales de American Airlines.

De acuerdo con la aerolínea, el vuelo desde Miami a Bahamas partirá a las 10:05 de la mañana los tres días mencionados, con llegada a las 11:05 de la mañana. El vuelo de regreso estará programado para las 11:50 a.m.

“American sabe que los viajeros buscan experiencias únicas y variadas, y por eso hemos añadido destinos como Bimini a nuestra red”, declaró Brian Znotins, el vicepresidente de Planificación de Red de American, en un comunicado de prensa, según la información obtenida por el medio nacional USA Today.

“Recientemente anunciamos nuevas rutas para que los viajeros exploren la arquitectura única de Praga o Budapest o desciendan por las emocionantes pistas de esquí de Sun Valley, y ahora ofrecemos una nueva opción insular en las Bahamas”, se agrega en el informe.

Los vuelos serán más costosos para los viajeros que parten desde Miami, a comparación con otros sistemas de transporte como ferries que salían desde Fort Lauderdale. Sin embargo, esta nueva ruta será beneficiosa para los vuelos de conexión o para aquellos usuarios que requieran o gusten de ahorrar más tiempo en el traslado.

“Esto marca un antes y un después para Bimini”, declaró Chester Cooper, el viceprimer ministro y ministro de Turismo, Inversiones y Aviación de las Bahamas, de acuerdo con las declaraciones recopiladas por el medio mencionado.

“Esta conexión directa con una importante ciudad estadounidense no solo mejora la accesibilidad, sino que también marca una nueva etapa de crecimiento para la economía de la isla. Es un testimonio de nuestros continuos esfuerzos por mejorar nuestra oferta turística y asociarnos con aerolíneas de primer nivel para satisfacer la demanda global de nuestras diversas islas”, complementó.

Los tiquetes para este nuevo destino ya están disponibles en la página oficial de American Airlines.