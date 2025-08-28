¿Qué no puede empacar si viaja en avión por el festivo del Día del Trabajo en EE. UU.? TSA impone multas de hasta 2.500 dólares

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) ha instado a los estadounidenses a revisar con especial cuidado las pautas de viaje para que no se vean enfrentados a pagar elevadas multas por llevar artículos prohibidos en sus equipajes en medio de un vuelo.

Este fin de semana será festivo en el país norteamericano, debido al Día del Trabajo, que se celebra el 1 de septiembre, por lo que miles de ciudadanos viajarán, también aprovechando los últimos días de verano que quedan.

Por lo tanto, la TSA ha recordado en su página oficial que llevar combustibles líquidos, geles inflamables, combustibles para cocinar o disolventes de pintura en los equipajes de mano o de bodega pueden acarrear multas entre 450 y 2.570 dólares.

Llevar estos artículos pueden representar multas y hasta procesos penales. | Foto: 123rf

Una sanción similar puede recaer en las personas que porten fuegos artificiales en sus maletas.

En caso de que los viajeros transporten armas de fuego cargadas no declaradas, pueden enfrentar mayores multas y hasta la apertura de denuncias penales.

“Sepa qué puede empacar antes de llegar al aeropuerto consultando la lista de artículos prohibidos”, se lee en el sitio web de la Administración de Seguridad en el Transporte.

Revise las prohibiciones de la TSA antes de empacar. | Foto: 123RF

Recientemente, la agencia de seguridad anunció que, de manera inmediata, está prohibido llevar en los equipajes de bodega artículos electrónicos para el cabello —como planchas, secadores o rizadores— inalámbricos, debido a que estos pueden provocar un incendio dentro de la cabina del avión.

Junto con estas prohibiciones, la TSA recordó a los estadounidenses una serie de medidas que se implementa dentro de los aeropuertos de la nación que, en caso de ser incumplidas, puede generar retrasos en los viajes y sanciones económicas.

Las personas pueden enfrentarse a multas por parte de las autoridades si se niegan a adoptar la postura correcta en los escáneres corporales que se ubican en los controles migratorios.

Llevar estos artículos pueden representar largos retrasos. | Foto: Long Visual Press/Universal Imag

También, los viajeros pueden ser sancionados si graban o toman fotos en zonas de revisión de documentos de viaje, debido a que es prohibido por las autoridades. Al mismo tiempo, existen altas multas para quienes se nieguen a una inspección de sus dispositivos electrónicos como computadores, tabletas o celulares.