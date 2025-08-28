Advierten a los conductores sobre el peligroso fin de semana del Día del Trabajo en EE. UU.: conozca los riesgos

El próximo fin de semana será festivo en Estados Unidos, bajo el marco del Día del Trabajo, que cae el lunes 1 de septiembre. Para esa jornada, cientos de ciudadanos viajarán por el país para aprovechar los tres días seguidos de descanso.

Ante la situación, el Consejo Nacional de Seguridad (NSC) estimó que se evidenciarán bastantes accidentes de tránsito, por lo que los conductores y peatones deben tener especial cuidado.

Según la agencia de seguridad, se estima que más de 450 personas podrían perder la vida en medio de incidentes viales, que podrían ser evitables. El NSC aseguró que desde el viernes hasta el lunes, los riesgos para los conductores y pasajeros aumentará considerablemente.

Los accidentes en las carreteras aumentan durante el festivo del Día del Trabajo en EE. UU. | Foto: Getty Images

“Muchos optan por viajar en coche, que tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier medio de transporte motorizado importante, en términos de muertes por pasajero y milla”, escribió el consejo de seguridad en su página web.

Lo anterior debido a que este fin de semana del Día del Trabajo es uno de los periodos de más actividad turística, debido a que millones de estadounidenses planifican viajes, especialmente por carretera, lo que incrementa las posibilidades de accidentes en las carreteras.

Se le suma que el organismo de seguridad, de acuerdo con un informe publicado en su página oficial, asegura que el riesgo se ve pronunciado debido a la probabilidad de personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol, lo que es común en las celebraciones de festivos.

Los conductores deben tener especial cuidado durante este fin de semana. | Foto: Getty Images

El reporte del NSC establece que el 36 % de los fallecimientos reportados de los accidentes, se registran durante el fin de semana del Día del Trabajo, y que la mayoría de los casos involucran a un conductor ebrio en el momento del accidente.

Para indicar las cifras de posibles muertes que se presentarán en el país durante la jornada del festivo, el NSC analizó “datos históricos para determinar qué porcentaje del total de muertes por accidentes de tráfico de septiembre suelen ocurrir durante el período del Día del Trabajo”, de acuerdo con las afirmaciones de un portavoz en entrevista con Newsweek.

El Consejo Nacional de Seguridad estima más de 450 muertes en accidentes de tránsito durante este fin de semana. | Foto: Getty Images

Para ello, se recopilaron datos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud, entre el 2018 y el 2023, además se revisó la base de datos de accidentes de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, del mismo periodo.

Posteriormente, “encontramos que los accidentes del fin de semana del Día del Trabajo representan un promedio del 12,1 % de todas las muertes de tráfico de septiembre”, detalló el NSC.