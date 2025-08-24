Suscribirse

Estados Unidos

Trágico accidente escolar: autobús con equipo de fútbol se vuelca y deja más de 20 heridos en EE. UU.

La mayoría de los ocupantes del bus resultaron heridos. Las autoridades están llevando a cabo una investigación.

Redacción Mundo
24 de agosto de 2025, 11:14 p. m.
La policía investiga el tiroteo que dejó al menos dos muertos y seis heridos en una fiesta posterior al festival.
La policía investiga el accidente que dejó a 21 menores hospitalizados. | Foto: Getty Images

Un trágico accidente de tránsito cerca de la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, provocó que 21 estudiantes sufrieran graves heridas, de acuerdo con los reportes de las autoridades oficiales.

El bus transportaba a un equipo de fútbol escolar del colegio Aliquippa Jr. High School, cuando se chocó en Economy, en el condado de Beaver, el pasado sábado por la mañana.

Contexto: Impactante explosión en planta química de Luisiana provoca evacuaciones y preocupación por efectos en la salud pública

De los 25 estudiantes que estaban a bordo, al menos 21 resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Infantil UPMC, según un reportaje del medio estadounidense CBS News. El conductor del autobús también fue hospitalizado, pese a que se desconoce el estado de salud de las víctimas.

accidente de bus
Equipo de la escuela secundaria Aliquippa 2025. | Foto: Tomada de redes sociales

“El autobús de nuestro equipo de fútbol de la escuela secundaria Aliquippa se volcó en el camino a su partido de práctica. Padres, por favor intenten ponerse en contacto con sus hijos”, publicó la madre de una de las víctimas en Facebook, de acuerdo con los comentarios recopilados por el medio The Sun U.S.

“Cada jugador está siendo evaluado“, escribió, por su parte, el equipo de fútbol de menores en su perfil de Facebook, horas después del accidente.

Contexto: Fatal accidente en Nueva York deja muertos y heridos: turistas, entre ellos menores, viajaban en bus turístico por EE. UU.

“Por favor, tómese un momento para enviar un pensamiento o una oración por cada jugador o entrenador que viajó esta mañana”, agregó en el mensaje.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
Las autoridades trasladaron a 21 estudiantes a un hospital infantil cercano. | Foto: Getty Images

De acuerdo con los detalles de la prensa, el equipo de estudiantes se dirigía a un partido de práctica en el distrito escolar Pine-Richland, el cual tenían programado para las 11 de la mañana.

Ante la situación, un gran grupo de padres se acercaron al Departamento de Bomberos Voluntarios de Economy No. 2 para obtener actualizaciones sobre el estado de salud de sus hijos. Según la prensa local, algunos se ofrecieron llevar a sus menores a centros médicos cercanos para que fueran atendidos lo más pronto posible.

Mientras tanto, la alcaldesa de Economy, Jo-Ann Borato, aseguró que se encontraba en el hospital infantil para ofrecer especificaciones sobre los estudiantes afectados, mientras que las autoridades iniciaban una investigación sobre el accidente de tránsito.

La policía acudió al lugar luego de recibir una llamada alertando un ataque.
El accidente tuvo lugar el sábado 23 de agosto en horas de la mañana. | Foto: Getty Images

“Para su información: Acabo de salir de la estación de bomberos n.° 2 después de una reunión informativa dada por el jefe O’Brien tras el accidente de esta mañana en Schaffer Rd, que involucró a un autobús de Aliquippa que transportaba al equipo de fútbol de una escuela secundaria a Pine-Richland”, compartió en sus redes sociales.

“Por favor, mantengan un pensamiento positivo y oren por todos los involucrados”, complementó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Rechazo nacional por plan para asesinar al alcalde de Cali y a la gobernadora del Valle del Cauca, revelado por SEMANA

2. Trágico accidente escolar: autobús con equipo de fútbol se vuelca y deja más de 20 heridos en EE. UU.

3. Catherine Siachoque revela que congeló sus óvulos y si planea convertirse en mamá

4. Carlos Fernando Galán se solidariza con Alejandro Eder y Dilian Francisca Toro: “El país no puede esperar una tragedia más”

5. Mbappé deslumbró para guiar la victoria del real Madrid; Vinicius Jr. no se deja opacar del francés

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosAccidente bus escolar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.