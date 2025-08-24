Trágico accidente escolar: autobús con equipo de fútbol se vuelca y deja más de 20 heridos en EE. UU.

Un trágico accidente de tránsito cerca de la ciudad de Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, provocó que 21 estudiantes sufrieran graves heridas, de acuerdo con los reportes de las autoridades oficiales.

El bus transportaba a un equipo de fútbol escolar del colegio Aliquippa Jr. High School, cuando se chocó en Economy, en el condado de Beaver, el pasado sábado por la mañana.

De los 25 estudiantes que estaban a bordo, al menos 21 resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Infantil UPMC, según un reportaje del medio estadounidense CBS News. El conductor del autobús también fue hospitalizado, pese a que se desconoce el estado de salud de las víctimas.

Equipo de la escuela secundaria Aliquippa 2025. | Foto: Tomada de redes sociales

“El autobús de nuestro equipo de fútbol de la escuela secundaria Aliquippa se volcó en el camino a su partido de práctica. Padres, por favor intenten ponerse en contacto con sus hijos”, publicó la madre de una de las víctimas en Facebook, de acuerdo con los comentarios recopilados por el medio The Sun U.S.

“Cada jugador está siendo evaluado“, escribió, por su parte, el equipo de fútbol de menores en su perfil de Facebook, horas después del accidente.

“Por favor, tómese un momento para enviar un pensamiento o una oración por cada jugador o entrenador que viajó esta mañana”, agregó en el mensaje.

Las autoridades trasladaron a 21 estudiantes a un hospital infantil cercano. | Foto: Getty Images

De acuerdo con los detalles de la prensa, el equipo de estudiantes se dirigía a un partido de práctica en el distrito escolar Pine-Richland, el cual tenían programado para las 11 de la mañana.

Ante la situación, un gran grupo de padres se acercaron al Departamento de Bomberos Voluntarios de Economy No. 2 para obtener actualizaciones sobre el estado de salud de sus hijos. Según la prensa local, algunos se ofrecieron llevar a sus menores a centros médicos cercanos para que fueran atendidos lo más pronto posible.

Mientras tanto, la alcaldesa de Economy, Jo-Ann Borato, aseguró que se encontraba en el hospital infantil para ofrecer especificaciones sobre los estudiantes afectados, mientras que las autoridades iniciaban una investigación sobre el accidente de tránsito.

El accidente tuvo lugar el sábado 23 de agosto en horas de la mañana. | Foto: Getty Images

“Para su información: Acabo de salir de la estación de bomberos n.° 2 después de una reunión informativa dada por el jefe O’Brien tras el accidente de esta mañana en Schaffer Rd, que involucró a un autobús de Aliquippa que transportaba al equipo de fútbol de una escuela secundaria a Pine-Richland”, compartió en sus redes sociales.