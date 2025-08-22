Fatal accidente en Nueva York deja muertos y heridos: turistas, entre ellos menores, viajaban en bus turístico por EE. UU.

Este viernes se reportó un trágico accidente, donde varias personas perdieron la vida —incluidos niños—, cuando un bus turístico, que viajaba desde las cataratas del Niágara hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se estrelló en una zanja.

Hasta el momento, se ha reportado la muerte de al menos cuatro personas, de acuerdo con un reportaje de ABC News.

El portavoz de la Policía Estatal de Nueva York, James O’Callaghan, aseguró en una rueda de prensa que el bus perdió el control y se volcó en medio de la carretera. Según sus declaraciones, las autoridades ya tienen indicios de las posibles causas del accidente, pero no brindó más detalles.

“El autobús circulaba a toda velocidad y no chocó con ningún otro vehículo, pero perdió el control“, especificó el funcionario.

Ante la emergencia, socorristas acudieron al lugar para rescatar y ayudar a las víctimas del incidente, que estaban atrapados o que salieron expulsados del autobús, el cual sufrió “una gran cantidad de daños”, dijo O’Callaghan.

Según el portavoz de la policía, las investigaciones preliminares han determinado que la mayoría de los pasajeros no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

“Es un autobús turístico de tamaño completo. Sufrió daños considerables”, declaró O’Callaghan. “Supongo que la mayoría de los pasajeros no llevaban puesto el cinturón de seguridad; esa es la razón por la que hay tantas personas expulsadas en este autobús”.

El accidente tuvo lugar en la Interestatal 90, cerca de la ciudad de Pembroke, en el estado de Nueva York, a uno 64 kilómetros de las cataratas. Hasta la tarde de este viernes 22 de agosto, la autopista estatal Thruway está cerrada en ambas direcciones, de acuerdo con las actualizaciones de la policía local.

Horas más tarde del accidente, la policía de Nueva York emitió un comunicado en el que confirmó que dentro del bus había 52 personas, incluyendo al conductor, quien está “sano y salvo” y colaborando con las autoridades, según O’Callaghan.

En cuanto a los heridos, la policía aseguró que fueron trasladados al Strong Memorial Hospital en Rochester, Nueva York.

Al lugar acudieron también ambulancias, helicópteros y la policía estatal, quienes permanecieron las horas posteriores para brindar ayuda a las víctimas y trasladar a los heridos a centros médicos. Según la policía, la mayoría de los pasajeros eran extranjeros, por lo que se requirió de la atención de traductores en el lugar.