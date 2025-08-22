Suscribirse

Fatal accidente en Nueva York deja muertos y heridos: turistas, entre ellos menores, viajaban en bus turístico por EE. UU.

Los heridos fueron trasladados a centros médicos cercanos, mientras que la carretera permanece cerrada.

Redacción Mundo
22 de agosto de 2025, 9:34 p. m.
accidente nueva york
Se han confirmado al menos cuatro víctimas fatales del accidente. | Foto: Tomada de redes sociales

Este viernes se reportó un trágico accidente, donde varias personas perdieron la vida —incluidos niños—, cuando un bus turístico, que viajaba desde las cataratas del Niágara hasta la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, se estrelló en una zanja.

Hasta el momento, se ha reportado la muerte de al menos cuatro personas, de acuerdo con un reportaje de ABC News.

El portavoz de la Policía Estatal de Nueva York, James O’Callaghan, aseguró en una rueda de prensa que el bus perdió el control y se volcó en medio de la carretera. Según sus declaraciones, las autoridades ya tienen indicios de las posibles causas del accidente, pero no brindó más detalles.

accidente nueva york
El bus iba a alta velocidad antes de volcarse en una zanja. | Foto: Tomada de redes sociales

“El autobús circulaba a toda velocidad y no chocó con ningún otro vehículo, pero perdió el control“, especificó el funcionario.

Ante la emergencia, socorristas acudieron al lugar para rescatar y ayudar a las víctimas del incidente, que estaban atrapados o que salieron expulsados del autobús, el cual sufrió “una gran cantidad de daños”, dijo O’Callaghan.

Contexto: Impactantes imágenes de gran explosión provoca varios heridos y caos en las calles de EE. UU.: esta fue la razón

Según el portavoz de la policía, las investigaciones preliminares han determinado que la mayoría de los pasajeros no llevaba puesto el cinturón de seguridad.

“Es un autobús turístico de tamaño completo. Sufrió daños considerables”, declaró O’Callaghan. “Supongo que la mayoría de los pasajeros no llevaban puesto el cinturón de seguridad; esa es la razón por la que hay tantas personas expulsadas en este autobús”.

Contexto: Las horas más peligrosas para conducir en EE. UU.: en esta franja horaria se disparan los accidentes mortales

El accidente tuvo lugar en la Interestatal 90, cerca de la ciudad de Pembroke, en el estado de Nueva York, a uno 64 kilómetros de las cataratas. Hasta la tarde de este viernes 22 de agosto, la autopista estatal Thruway está cerrada en ambas direcciones, de acuerdo con las actualizaciones de la policía local.

Horas más tarde del accidente, la policía de Nueva York emitió un comunicado en el que confirmó que dentro del bus había 52 personas, incluyendo al conductor, quien está “sano y salvo” y colaborando con las autoridades, según O’Callaghan.

En cuanto a los heridos, la policía aseguró que fueron trasladados al Strong Memorial Hospital en Rochester, Nueva York.

accidente nueva york
Las autoridades locales y socorristas acudieron al lugar. | Foto: Tomada de redes sociales

Al lugar acudieron también ambulancias, helicópteros y la policía estatal, quienes permanecieron las horas posteriores para brindar ayuda a las víctimas y trasladar a los heridos a centros médicos. Según la policía, la mayoría de los pasajeros eran extranjeros, por lo que se requirió de la atención de traductores en el lugar.

Contexto: El video viral del momento en que una ballena golpea un bote y casi lo hunde con sus pasajeros a bordo

Por su parte, la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, publicó en X que: “Mi equipo está coordinando estrechamente con @nyspolice y los funcionarios locales que están trabajando para rescatar y brindar asistencia a todos los involucrados”.

