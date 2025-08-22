Suscribirse

Estados Unidos

El nuevo peso permitido en el equipaje de mano: las modificaciones en las aerolíneas de Estados Unidos a partir de septiembre

Con un modelo que se inspira en regulaciones europeas, las aerolíneas norteamericanas modifican la manera como los viajeros pueden llevar su equipaje.

Redacción Mundo
22 de agosto de 2025, 8:07 p. m.
Nuevas normas para el equipaje de mano en Estados Unidos
Nuevas normas para el equipaje de mano en Estados Unidos | Foto: Getty Images

Los viajeros en Estados Unidos podrán disfrutar de las ventajas de la nueva normatividad para llevar su equipaje de mano.

Las nuevas reglas se inspiran en las regulaciones de La Unión Europea con respecto a peso y tamaño del equipaje.

Contexto: Cinco trucos para empacar ropa para dos semanas en solo el equipaje de mano

¿En qué consisten las nuevas reglas para equipajes?

Las reglas que se impondrán partir del mes de septiembre, no solo modificaron el peso y tamaño de los objetos que se llevan en el equipaje de mano, sino que también contemplan una lista de objetos prohibidos con los que usted no podrá volar.

De acuerdo a lo que han informado la TSA, a partir del primero de septiembre se implementará una nueva regulación para quienes viajen hacia y dentro de Estados Unidos.

Aunque las dimensiones permitidas para llevar el equipaje de mano pueden variar entre las diferentes aerolíneas, generalmente oscilan entre 55 cm x 35 cm x 20 cm, y 56 cm x 45 cm x 25 cm, con un peso máximo entre 7 y 10 kg, incluyendo asas y ruedas. El peso total no debe superar los 10 kilogramos.

Por otra parte, los viajeros tendrán derecho a subir un artículo personal adicional, como un bolso, mochila pequeña o funda de laptop, siempre y cuando no exceda los 40 x 30 x 15 centímetros, siempre que pueda colocarse debajo del asiento delantero sin obstrucciones.

La idea con estos cambios es permitir que el equipaje de mano sea considerado como un elemento esencial de los viajes, sin que genere costos adicionales.

Pasajero fue expulsado de un vuelo al tratar de reacomodar su equipaje
Entre las nuevas regulaciones, se establecen normas específicas para los alimentos que se pueden llevar en el equipaje de mano | Foto: Getty Images/iStockphoto

La lista de los objetos prohibidos

Los elementos que se consideran prohibidos son aquellos que puedan representar un riesgo para la seguridad del vuelo y de los pasajeros.

Entre los que se registra en El Cronista, están los siguientes:

  • Explosivos o sustancias inflamables: cualquier material que pueda causar una reacción peligrosa.
  • Objetos afilados: incluye cuchillos, tijeras de gran tamaño, entre otros.
  • Líquidos en envases superiores a 100 ml: se encuentran sujetos a regulaciones específicas, como perfumes, cremas, aerosoles, espumas, geles, champús y pastas de dientes.

Tenga en cuenta que las aerolíneas de bajo costo suelen imponer restricciones más rigurosas que las compañías tradicionales. Por ello, es fundamental consultar las políticas particulares de cada aerolínea antes de viajar.

Contexto: Ocho objetos que toda persona mayor de 50 años debería llevar en el equipaje durante un viaje en avión, según azafata

Los alimentos que puede llevar en su maleta de mano:

Entre las nuevas regulaciones, la TSA ha dejado claro cuáles son los alimentos que usted puede llevar en su equipaje de mano:

  • Dulces
  • Alimentos enlatados
  • Cereales
  • Quesos
  • Chocolate sólidos
  • Café
  • Carne
  • Mariscos
  • Verduras cocidas sin líquidos
  • Galletas
  • Frutos secos
  • Frutas y verduras frescas, miel, jaleas y mermeladas hasta 100 ml
  • Alimentos sólidos para mascota
  • Tartas
  • Pizzas
  • Sándwiches
  • Snacks
  • Pasteles
  • Bocadillos
  • Polvos proteicos
  • Salsas, sodas, sopas y yogures que no excedan los 100 ml

No olvide que las bebidas con más del 70% del alcohol, como el alcohol de grano y el ron, están totalmente prohibidas tanto en el equipaje de mano como en el documentado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tribunal Superior entra formalmente a estudiar la apelación contra la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez

2. ¿No van más? Luisa Fernanda W habló por rumores de ruptura con Pipe Bueno; dijo que el tiempo “todo lo cambia y trae verdades”

3. Concierto de Molotov en Bogotá: qué se puede ingresar, horarios y recomendaciones

4. Magistral debut de Luis Díaz en Bundesliga: Bayern Múnich gozó con gol y asistencia suya

5. Manipulación, cenizas falsas y abuso de cadáveres: el aberrante caso de una funeraria en Colorado que tendrá fallo judicial

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosEquipaje de viajereglasAerolíneas

Noticias Destacadas

x

Manipulación, cenizas falsas y abuso de cadáveres: el aberrante caso de una funeraria en Colorado que tendrá fallo judicial

Redacción Mundo
Nuevas normas para el equipaje de mano en Estados Unidos

El nuevo peso permitido en el equipaje de mano: las modificaciones en las aerolíneas de Estados Unidos a partir de septiembre

Redacción Mundo
WASHINGTON, DC - AUGUST 19: Managers Carlos Mendoza #64 of the New York Mets and Miguel Cairo #22 of the Washington Nationals pose for a photo after delivering the lineup cards before a game at Nationals Park on August 19, 2025 in Washington, DC. This marks the first game in Major League history to feature two Venezuelan-born managers. (Photo by Jess Rapfogel/Getty Images)

Los Cerveceros y los Dodgers van a la cabeza: la jornada de Grandes Ligas que dejó récords, jonrones y polémicas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.