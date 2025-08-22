El nuevo peso permitido en el equipaje de mano: las modificaciones en las aerolíneas de Estados Unidos a partir de septiembre

Los viajeros en Estados Unidos podrán disfrutar de las ventajas de la nueva normatividad para llevar su equipaje de mano.

Las nuevas reglas se inspiran en las regulaciones de La Unión Europea con respecto a peso y tamaño del equipaje.

¿En qué consisten las nuevas reglas para equipajes?

Las reglas que se impondrán partir del mes de septiembre, no solo modificaron el peso y tamaño de los objetos que se llevan en el equipaje de mano, sino que también contemplan una lista de objetos prohibidos con los que usted no podrá volar.

De acuerdo a lo que han informado la TSA, a partir del primero de septiembre se implementará una nueva regulación para quienes viajen hacia y dentro de Estados Unidos.

Aunque las dimensiones permitidas para llevar el equipaje de mano pueden variar entre las diferentes aerolíneas, generalmente oscilan entre 55 cm x 35 cm x 20 cm, y 56 cm x 45 cm x 25 cm, con un peso máximo entre 7 y 10 kg, incluyendo asas y ruedas. El peso total no debe superar los 10 kilogramos.

Por otra parte, los viajeros tendrán derecho a subir un artículo personal adicional, como un bolso, mochila pequeña o funda de laptop, siempre y cuando no exceda los 40 x 30 x 15 centímetros, siempre que pueda colocarse debajo del asiento delantero sin obstrucciones.

La idea con estos cambios es permitir que el equipaje de mano sea considerado como un elemento esencial de los viajes, sin que genere costos adicionales.

Entre las nuevas regulaciones, se establecen normas específicas para los alimentos que se pueden llevar en el equipaje de mano | Foto: Getty Images/iStockphoto

La lista de los objetos prohibidos

Los elementos que se consideran prohibidos son aquellos que puedan representar un riesgo para la seguridad del vuelo y de los pasajeros.

Entre los que se registra en El Cronista, están los siguientes:

Explosivos o sustancias inflamables: cualquier material que pueda causar una reacción peligrosa.

Objetos afilados: incluye cuchillos, tijeras de gran tamaño, entre otros.

Líquidos en envases superiores a 100 ml: se encuentran sujetos a regulaciones específicas, como perfumes, cremas, aerosoles, espumas, geles, champús y pastas de dientes.

Tenga en cuenta que las aerolíneas de bajo costo suelen imponer restricciones más rigurosas que las compañías tradicionales. Por ello, es fundamental consultar las políticas particulares de cada aerolínea antes de viajar.

Los alimentos que puede llevar en su maleta de mano:

Entre las nuevas regulaciones, la TSA ha dejado claro cuáles son los alimentos que usted puede llevar en su equipaje de mano:

Dulces

Alimentos enlatados

Cereales

Quesos

Chocolate sólidos

Café

Carne

Mariscos

Verduras cocidas sin líquidos

Galletas

Frutos secos

Frutas y verduras frescas, miel, jaleas y mermeladas hasta 100 ml

Alimentos sólidos para mascota

Tartas

Pizzas

Sándwiches

Snacks

Pasteles

Bocadillos

Polvos proteicos

Salsas, sodas, sopas y yogures que no excedan los 100 ml