La aerolínea Delta suspende operaciones en esta ciudad de EE. UU.: conozca desde cuándo aplica la medida

La aerolínea estadounidense, Delta Air Lines, anunció que suspenderá sus operaciones en una ciudad del estado de Texas, en Estados Unidos, a partir del próximo noviembre.

Los últimos vuelos de esta compañía al Midland International Air & Space Port en la ciudad de Midland serán el 8 de noviembre, de acuerdo con un comunicado oficial al respecto de la administración local, que emitió el pasado 25 de agosto.

Por su parte, la aerolínea aseguró que la medida fue tomada para “alinearse con la demanda de los consumidores”, de acuerdo con una declaración al medio nacional USA Today.

La aerolínea suspende sus operaciones desde la primera semana de noviembre del 2025. | Foto: Getty Images

“Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda causar y seguimos comprometidos a servir al centro de Texas como la aerolínea global líder en Austin”, afirmó la empresa aérea en un informe al medio mencionado.

Esta aerolínea contaba con vuelos desde Midland hasta la ciudad de Austin, ubicada a unos 530 kilómetros, y desde donde los viajeros podían volar a al menos 30 destinos internacionales y dentro del país.

Las personas deben optar por otras aerolíneas para acceder a vuelos directos. | Foto: Getty Images

A finales de agosto, la administración de la ciudad de Texas aseguró que los ciudadanos podrán seguir adquiriendo vuelos sin necesidad de hacer escalas en Austin en otras aerolíneas como Southwest Airlines, que además ofrece viajes directos a ciudades como Dallas, Houston, Las Vegas, Denver y Phoenix.

“Si bien me decepciona saber que Delta Airlines dejará de prestar servicio a nuestro aeropuerto, esto no disminuye nuestro compromiso de garantizar que el Puerto Aéreo y Espacial Internacional de Midland siga prosperando y satisfaciendo las necesidades de nuestros residentes y de quienes viajan a través de la Cuenca Pérmica”, declaró la concejala Robin Poole, ante la medida de la compañía, según USA Today.

“Los habitantes de Midland pueden esperar que nos mantengamos enfocados en apoyar las mejoras y las iniciativas de expansión que fortalecerán el papel de nuestro aeropuerto como centro vital para nuestra comunidad y región”, agregó.

Delta abrió nuevas rutas en Estados Unidos. | Foto: agencia 123rf

“El servicio aéreo es esencial, y seguiré trabajando junto con mis colegas, el personal municipal y nuestros socios para brindar más opciones y mejores conexiones a Midland”, finalizó.

Al mismo tiempo, Delta Air Lines anunció recientemente que abrirá tres nuevas rutas dentro de Estados Unidos durante las próximas semanas.