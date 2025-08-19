La reconocida aerolínea tipo low-cost, Spirit Airlines, afronta una compleja situación económica.

En un reporte, presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados (SEC, por sus siglas en inglés), anunció que pronostica un problema financiero latente para su futuro funcionamiento.

Para quienes tienen reservas de vuelo con Spirit, no se reporta un riesgo inmediato para que se desarrollen con normalidad.

La compañía cuenta actualmente con una cuota de 195 distribuidos en varias categorías. | Foto: Getty Images

Ahora bien, a largo plazo, se recomienda adquirir los tiquetes con un seguro de viaje, o incluso mirar opciones con otras compañías, menciona AS.

Los números en rojo

“El resultado de nuestras iniciativas para cumplir con los convenios de liquidez mínima y de las discusiones con nuestros acreedores es incierto, por lo que la administración ha concluido que existe una duda sustancial sobre nuestra capacidad de continuar operando en los próximos 12 meses“, se mencionó en el documento, replicado por A21.

Apenas en marzo de 2025, la compañía había superado su acogida al proceso de bancarrota del Capítulo 11, cuando pudo solventar una deuda de 795 millones de dólares.

Desde ese momento, la aerolínea ha mermado en varias operaciones internas. Le ha impuesto licencias a sus pilotos, y hasta se vio obligada a vender aviones para disminuir costos.

Este tipo de sectores están en varios aeropuertos de Estados Unidos, y le dan exclusividad a la compañía. | Foto: Getty Images

Para mitigar la crisis, la aerolínea ha considerado ofrecer motores de repuesto, y ceder derechos de uso en aeropuertos.

En 2024, se le fue negado un permiso para fusionarse con JetBlue, y se sumó a una oferta de fusión rechazada que venía de Frontier Airlines, en febrero de 2025.

La crisis del sector

Las aerolíneas de bajo costo ahora están luchando con las experiencias de viaje cada vez más sofisticadas y completas para el pasajero.

Lo que era un diferencial claro con empresas tradicionales, dado el costo del pasaje, se ha ido diluyendo.

Cada día se mueven alrededor de 13.000 aviones en todo el territorio estadounidense. | Foto: Getty Images

A esta coyuntura se adhiere los aranceles impuestos por Trump en el sector, lo que produjo una disminución de la demanda de viajes de ocio desde febrero.

Con las reservas en reducción y la necesidad de competir codo a codo con las aerolíneas grandes como Delta y American Airlines, Spirit ha tomado algunas medidas en su servicio.

Ahora ofrece vuelos con precios escalonados y vuelos con opciones de lujo, en concordancia con la realidad del sector aeronáutico en Estados Unidos.