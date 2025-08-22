Suscribirse

ESTADOS UNIDOS

Delta y United Airlines enfrentan millonarias demandas en EE. UU.: pasajeros denuncian una sorprendente irregularidad

Los viajeros argumentan que las compañías aéreas no detallan la información al momento de finalizar la compra de un boleto, lo que ha desencadenado unas demandas colectivas.

Redacción Mundo
22 de agosto de 2025, 11:11 p. m.
Un vuelo de la aerolínea Delta tuvo que aterrizar de emergencia luego de que no se desplegara el tren para esa función.
Delta no especifica si sus asientos tiene ventanas o no. | Foto: Foto: @WCCharlotte

Dos de las aerolíneas más importantes de Estados Unidos están enfrentando múltiples demandas de pasajeros que compraron “asientos con ventanas, pero sin ventanas”. Las peticiones de las personas solicitan a las compañías la devolución del dinero, para más de un millón de viajeros.

La prensa estadounidense ha detallado que la demanda colectiva para Delta se impuso en un tribunal federal de Brooklyn, en Nueva York. Mientras que otro grupo de personas demando a United Airlines en un tribunal de San Francisco.

Las especificaciones de las demandas aseguran que los pasajeros eligieron asientos con ventana al momento de comprar el boleto de avión, pero al subir a la aeronave, su puesto no tenía vista a la ventanilla.

Avión de United Airlines
Los pasajeros solicitan la devolución del dinero por comprar un asiento sin ventana. | Foto: NurPhoto via Getty Images

De acuerdo con los detalles de las demandas colectivas, algunos aviones Boeing 737, Boeing 757 y Airbus A321 tienen sillas con las ventanas obstruidas, ya sea por la ubicación del aire acondicionado, piezas eléctricas u otros elementos que se añaden y roban el espacio de la ventana.

Contexto: Pasajeros graban aterrador momento a bordo: parte del ala se desprende y genera caos en pleno vuelo

Algunos pasajeros han defendido que otras aerolíneas especifican en la reserva que el asiento elegido no tiene vista a la ventana, a diferencia de Delta y United Airlines, que no le brindan aquella información a los viajeros.

“Una gran proporción de viajeros de aerolíneas prefieren asientos de ventana y están dispuestos a pagar dinero extra para obtenerlos”, asegura la demanda de Delta, de acuerdo con la información recopilada por The Sun U.S.

Este es el motivo de por qué las ventanas de los aviones son circulares.
Al comprar, las aerolíneas no detallan si el asiento tiene la ventana obstruida. | Foto: Getty Images

“Cualquiera que sea el motivo, si el demandante y los miembros del grupo hubieran sabido que estaban eligiendo un asiento sin ventana, no lo habrían elegido, y mucho menos habrían pagado más dinero por él“, agrega el documento.

Contexto: Esta es la reconocida aerolínea de Estados Unidos que podría desaparecer; varios viajeros estarían afectados

Anteriormente, Delta ya había enfrentado críticas de varios usuarios, quienes se quejaban de la disposición de los asientos en los aviones.

“¡Delta! ¿Podrías por favor indicar mejor cuándo los asientos de ventana no tienen ventanas? Algunos viajamos nerviosos y la ventana ayuda a aliviar la ansiedad”, escribió una persona en la plataforma Reddit el año pasado.

Importante aerolínea tendrá 19 nuevas rutas para viajar por Estados Unidos (Foto: Kevin Carter/Getty Images)
Los abogados buscan responsabilizar a las compañías por vender los asientos sin ventanas. | Foto: Getty Images

“Durante muchos años, United ha vendido consciente y rutinariamente asientos ‘con ventana’ a los consumidores”, se lee, por su parte, en la demanda a United Airlines. “Como resultado, durante el período de clases, United probablemente vendió más de un millón de asientos con ventana y sin ventanas”.

Contexto: Vuelo de Delta termina con arresto inesperado en aeropuerto de San Francisco: federales detienen al copiloto justo al aterrizar

“Estamos buscando responsabilizar a United y Delta por cobrar primas a los clientes por productos que no entregaron y por tergiversar la naturaleza de los productos que sí entregaron”, aseguró el abogado de Greenbaum Olbrantz LLP, Carter Greenbaum, en entrevista con The New York Times.

