Esta aerolínea estadounidense de bajo costo ampliará su cobertura y conectará a múltiples destinos con promociones desde los 19 dólares

Frontier Arlines, una aerolínea ultra low-cost (bajo costo) con sede en Denver, Colorado, anunció nuevas rutas que empezarán a operar entre noviembre y diciembre de 2025.

En total serán 22 nuevos trayectos entre ciudades estadounidenses y destinos internacionales a países como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y las Islas Turcas y Caicos.

Un Airbus 320-251de la aerolínea camino a despegue en San Francisco, California. | Foto: Getty Images

Ftn News reporta que la intención de la compañía es convertirse en la principal aerolínea de bajo costo en las 20 áreas metropolitanas más grandes del país norteamericano.

El primer vuelo será entre el Aeropuerto Internacional de Providenciales en Turcas y Caicos, y su regreso al Aeropuerto Internacional Lynden Pindling en Nasáu, Bahamas.

Frontier contará con tarifas promocionales desde los 19 dólares si compra tiquetes hasta el 10 de septiembre.

La oferta aplica para vuelos sin escala, entre el 20 de noviembre del presente año y el 5 de marzo de 2026. Es posible que fechas como el Día de Acción de Gracias, navidad o año nuevo no apliquen para el descuento.

“Tenemos la misión de aumentar el servicio a nivel nacional e internacional y, en el proceso, redefinir los viajes aéreos demostrando que pueden ser cómodos, convenientes y asequibles”, afirmó Josh Flyr, vicepresidente de diseño de redes y operaciones de Frontier Airlines.

Las rutas disponibles

Entre los destinos nacionales se destacan rutas entre Chicago a Minneapolis y Atlanta a Memphis, Milwaukee y Phoenix.

Entre los centros de la operación serán Filadelfia, Atlanta, Dallas, Orlando, Phoenix y Chicago.

Las aerolíneas de bajo costo suelen tener restricciones de equipaje. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Más comodidades

Frontier también anunció el lanzamiento de nuevos productos. Ofrecerá Asientos de Primera Clase a finales de 2025 y un programa de viajero frecuente.

Por otra parte, el programa “FRONTIER Miles” ahora recompensa con 20 veces más millas por dólar gastado.

Este tipo de aerolíneas es una opción para destinos en los que las grandes compañías aéreas no tienen tanta cobertura, y además ofrecen tiquetes costosos.

Verifique los costos extra antes de pagar el tiquete, como equipaje de mano y reserva de asientos.