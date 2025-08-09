Suscribirse

Las ‘maletas inteligentes’ que están revolucionando la experiencia de viaje en Estados Unidos

Desde rastreo GPS hasta cerraduras biométricas, las nuevas generaciones de equipaje prometen cambiar la forma en que se viaja en la actualidad.

Redacción Mundo
9 de agosto de 2025, 11:37 a. m.
Así son las nuevas aliadas del viajero moderno: seguras, prácticas y 100 % inteligentes.
Así son las nuevas aliadas del viajero moderno: seguras, prácticas y 100 % inteligentes. | Foto: Getty Images

Viajar a Estados Unidos se ha convertido en una experiencia cada vez más tecnológica, las maletas han cambiado de acuerdo a las necesidades actuales de los viajeros.

En 2025, la industria del equipaje ha dado un salto hacia el futuro con modelos que integran rastreadores inteligentes, puertos de carga USB, sensores de peso e incluso sistemas compatibles con redes como Apple Find My o Google Find My Device.

Contexto: Por llevar este pequeño objeto en su equipaje de mano le pueden cobrar 2.000 dólares al volar a Estados Unidos

Tecnología al servicio del viajero

Las maletas inteligentes están diseñadas para resolver algunos de los problemas más comunes durante los viajes, como son la pérdida de equipaje, falta de recarga en dispositivos móviles y exceso de peso en el equipaje de mano.

Una de las novedades más destacadas es la maleta creada por la marca July, en colaboración con la aerolínea Qantas.

Este modelo, que será lanzado oficialmente en el mes de septiembre, se conecta directamente con el sistema de rastreo global de Apple, lo que le permite al viajero localizar su equipaje en cualquier parte del mundo desde su celular.

Según The Sun, esta es la primera maleta comercial en integrar de forma nativa esta función, sin necesidad de dispositivos adicionales como los AirTags.

Otra de las marcas que está a la cabeza de la revolución tecnológica es Away, con sus modelos The Carry-On Flex y The Bigger Carry-On, que incluyen baterías extraíbles con puertos USB, ideales para cargar teléfonos o tabletas durante las esperas más largas.

También tienen un sistema expandible y su sistema de ruedas es de 360 grados, lo que hace que sea más fácil cualquier desplazamiento, según lo explica Self Magazine.

Seguridad biométrica y materiales inteligentes

El aspecto de la seguridad también ha evolucionado. Algunas maletas de la marca Tumi, incorporan cerraduras biométricas, lo que permite abrir la maleta con una huella digital registrada.

Este tipo de tecnología, es similar a la utilizada por los teléfonos inteligentes y es la preferida para quienes quieren transportar objetos de valor.

También hay marcas que apuestan por materiales inteligentes, es decir, estructuras de policarbonato aeroespacial, tejidos antimicrobianos en el interior y forros resistentes al agua.

Esto hace que la vida útil de las maletas sea aún más larga, proporcionando viajes mucho más sostenibles.

¿Cómo elegir y empacar la maleta de viaje? Las 5 dudas más frecuentes sobre el equipaje que debe resolver
Si piensa viajar a Estados Unidos, apuéstele a una maleta inteligente | Foto: Getty Images

Rastreadores y sensores integrados

La empresa Samsonite, en colaboración con la plataforma Travel Sentry, ha incorporado sensores de peso en algunos de sus nuevos modelos.

Esto permite a los viajeros saber, con solo levantar la maleta, si están dentro del límite de peso permitido por la aerolínea.

A su vez, la marca Horizn Studios, ha desarrollado una línea de equipaje con rastreadores GPS integrados, que no requieren conexión con plataformas externas.

Aunque su mercado principal está en Europa, ya comienzan a verse modelos en tiendas especializadas de Nueva York y Miami.

Las maletas ya no son solo un objeto para cargar ropa, sino que se han convertido en las verdaderas aliadas de quienes viajan a Estados Unidos.

Contexto: Atención, viajeros: si lleva este objeto y no ha tramitado un permiso, será amonestado por las autoridades en Estados Unidos

Si usted quiere visitar el país del norte, no dude en conseguir uno de estos tipos de maleta y así disfrutará de una experiencia mucho más positiva y tranquila.

Hay opciones para todos los gastos y presupuesto, así que invertir en una maleta inteligente puede significar una experiencia más segura, conectada y eficiente.

