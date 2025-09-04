“Se sintió como un terremoto”: pasajeros narran el choque entre dos aviones de United Airlines en EE. UU.

Dos aviones comerciales de la aerolínea United Airlines chocaron en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, en el estado de California, Estados Unidos, obligando a los pasajeros a desembarcar las aeronaves.

El incidente se reportó el pasado lunes 1 de septiembre, cerca de las 9:10 de la noche, cuando un avión chocó con la parte trasera de otra aeronave que estaba estacionada en el aeropuerto, a la espera de poder tomar su ruta de vuelo.

Algunas personas a bordo describieron a la prensa que el accidente generó una sacudida que se sintió como un “terremoto”.

El choque provocó graves daños a la parte trasera de un avión. | Foto: Tomada de redes sociales

De acuerdo con los detalles del reportaje del medio local Newstalk 1090, el avión que estaba estacionado tenía como destino la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. La otra aeronave implicada en el accidente se dirigía hacia Denver, en Colorado.

La Administración Federal de Aviación aseguró a la prensa de Estados Unidos que el accidente tuvo lugar en una zona del aeropuerto donde los controladores de vuelo no se pueden comunicar con los pilotos. Además, el organismo anunció que se ha abierto una investigación al respecto.

Las autoridades han determinado que se trató de un accidente menor y que nadie resultó herido.

El accidente tuvo lugar en el aeropuerto de San Francisco, en EE. UU. | Foto: Tomada de redes sociales

Las imágenes que se han compartido en redes sociales del incidente muestras la parte trasera de uno de los aviones con importantes daños por el golpe.

Por su parte, la aerolínea United Airlines afirmó en un comunicado que, ante la emergencia, se coordinaron otros aviones para poder llevar a los viajeros a sus destinos sin mayores complicaciones.

Un experto de aviación estadounidense, identificado como Max Trescott, declaró en entrevista con ABC7 que “lo ocurrido es un evento poco común, pero no del todo inaudito”.

“Lo inusual es que la aeronave impactó a otra. Normalmente, cuando esto ocurre, y probablemente ocurre una vez al año en todo el mundo, la aeronave se estrella contra el remolcador, por lo que los daños son mucho menores”, especificó.

No resultaron heridos del incidente. | Foto: Tomada de redes sociales

El experto detalló que, luego de que todos los pasajeros abordan el avión, este es remolcado desde la puerta de embarque hasta la pista. La anterior operación la lleva a cabo un controlador de tierra de la aerolínea.

Trescott sugirió que algunos análisis de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) han encontrado fallas o mantenimientos inadecuados en los remolcadores, lo que puede provocar este tipo de accidentes.