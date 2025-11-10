Avioneta con tres funcionarios de la Registraduría Nacional se accidentó en Vaupés

Un trágico accidente de una avioneta que transportaba a tres funcionarios de la Registraduría Nacional ocurrió esta tarde de lunes, 10 de noviembre, cuando cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú, según confirmó la propia entidad.

“Lamentamos el accidente de la avioneta HK 641 de Nativa Air, que cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú. En ella viajaban nuestros funcionarios de la Delegación Departamental del Vaupés Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes”, indicó la Registraduría en la red social X.

Los funcionarios, aseguró, “cumplían con su labor durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de estos corregimientos en Mitú”.

