Donald Trump anunció importante acuerdo comercial con India tras “dejar de comprar petróleo ruso”

En un movimiento que marca un punto de inflexión en su estrategia comercial y geopolítica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes un acuerdo con India para abrir nuevas oportunidades energéticas y comerciales entre ambas potencias.

Trump anunció este lunes a través de su cuenta de Truth Social que alcanzó un acuerdo comercial con India que estipula una reducción de los aranceles “del 25 al 18 %” a los productos indios que entran en Estados Unidos. Las nuevas regulaciones llegan después de conversar directamente con el primer ministro indio, Narendra Modi.

El mandatario señaló que el objetivo final de estos acuerdos es avanzar “para reducir a cero sus barreras arancelarias y no arancelarias contra Estados Unidos”, y mencionó que la relación con la India “se fortalecerá aún más en el futuro”.

La latencia de este acuerdo comercial se ha gestado en un contexto de tensiones económicas que se remontan a 2025, cuando la administración Trump impuso aranceles “recíprocos” de hasta el 50 % a los productos provenientes de India, incluidos gravámenes específicos hacia importaciones vinculadas al petróleo proveniente, principalmente, de Rusia e Irán.

Trump aseguró que Modi “es uno de mis mejores amigos y un líder poderoso y respetado de su país”. En su publicación, el presidente comentó que la charla no se centró únicamente en el acuerdo arancelario, también “hablamos de muchos temas, incluyendo comercio y el fin de la guerra con Rusia y Ucrania”.

Narendra Modi “aceptó dejar de comprar petróleo ruso y comprar mucho más de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela”, aseveró el presidente Trump.

Estas palabras llegan en complemento a lo mencionado por el mandatario en su avión, el Air Force One, donde explicó que “India está entrando en el mercado y va a comprar petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Así que ya hemos cerrado ese acuerdo y damos la bienvenida a India para que venga y compre petróleo”.

Este cambio estratégico se da tras los grandes cambios que se han producido sobre el sector petrolero de Venezuela y la presión de Estados Unidos para que el principal importador asiático reduzca su dependencia de crudo ruso, que se convirtió en una pieza central de Nueva Delhi desde la imposición de sanciones occidentales a Moscú tras la invasión de Ucrania en 2022.

Además, Trump invitó a China a participar de un esquema similar, sugiriendo que Pekín también podría negociar acuerdos de energía con Washington y Caracas, aunque sin detallar plazos o condiciones concretas.

Por su parte, el primer ministro indio respondió a través de X a los diálogos con el mandatario estadounidense: “Cuando dos grandes economías y las democracias más grandes del mundo trabajan juntas, se benefician nuestros pueblos y se abren enormes oportunidades de cooperación mutuamente beneficiosa”.

Adicionalmente, elogió a Trump, manifestando que su liderazgo “es vital para la paz, la estabilidad y la prosperidad mundial. India apoya plenamente sus esfuerzos por la paz”. Y culminó diciendo que espera “colaborar estrechamente con él para llevar nuestra alianza a cotas sin precedentes”.

India y la Unión Europea también firmaron un acuerdo comercial histórico, que reduce y elimina gran parte de los aranceles entre ambos bloques, en parte como contrapunto a las políticas arancelarias que Estados Unidos había impuesto semanas atrás.