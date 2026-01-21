La Rebaja S.A.S. se consolidará como un gestor farmacéutico, señala la Superintendencia de la Economía Solidaria

La Superintendencia de la Economía Solidaria informó que La Rebaja S.A.S. se consolidará como gestor farmacéutico, con presencia en el mercado institucional público a través de la línea La Rebaja Institucional, en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud.

Drogas La Rebaja quedó bajo el control del Ministerio de Salud; conozca los detalles

Este proceso contará con la articulación de un nuevo equipo a cargo de la intervención, que asumiría esta fase, y con la participación activa de los trabajadores y trabajadoras de Copservir. Además, el objeto principal de esta fase es la creación de la línea institucional de dispensación de medicamentos pública.

“El propósito de esta apuesta es poner en marcha la central pública de compras de medicamentos, que permita fortalecer la capacidad del Estado, reducir la intermediación innecesaria y proteger el derecho a la salud de los colombianos”, destaca la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Por otro lado, la entidad destacó que continuará acompañando este proceso y velando porque cada etapa se surta de manera ordenada, conforme a la normatividad vigente y con prioridad en la defensa de los derechos de los asociados y trabajadores.

De manera adicional, se informó que respecto de los establecimientos de comercio que, como resultado de una sentencia judicial, hoy son propiedad del Estado, la Rebaja S.A.S. asumirá la emisión de lineamientos técnicos, administrativos y operacionales necesarios para avanzar en la optimización y consolidación de la operación comercial.

“La Superintendencia de la Economía Solidaria, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, informa a la opinión pública el inicio de una nueva fase de la intervención que garantizará aspectos claves en la protección de los asociados y asociadas, a su vez trabajadores y trabajadoras de la Cooperativa COPSERVIR”

Dicha cooperativa es la encargada de administrar la cadena farmacéutica Drogas la Rebaja, la cual cuenta con una gran presencia en las principales ciudades del país.

Reunión extrordinaria

La Superintendencia destaca que los asociados desarrollarán una reunión extraordinaria de la Asamblea General el próximo 30 de enero del presente año.

En dicha Asamblea se someterá dentro del orden del día la creación de una nueva cooperativa de aporte y crédito, que responda genuinamente a los principios del sector solidario:

Una organización de los trabajadores para los trabajadores, basada en la participación

La transparencia, la responsabilidad y la defensa del ahorro y el bienestar colectivo.