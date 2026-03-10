Multicare Pharma y KalVista anuncian alianza para ampliar acceso a terapias para enfermedades huérfanas

Multicare Pharma y KalVista Pharmaceuticals anunciaron un acuerdo estratégico para ampliar el acceso a tratamientos innovadores para pacientes con enfermedades huérfanas en América Latina.

Como parte de esta alianza, ambas compañías buscan introducir en países como Colombia una nueva opción terapéutica para el angioedema hereditario (AEH), una enfermedad rara que puede generar episodios inflamatorios potencialmente graves.

El acuerdo contempla la llegada a la región del primer tratamiento oral a demanda para ataques agudos de angioedema hereditario, una alternativa que busca facilitar el manejo de esta condición.

Según las compañías, Multicare Pharma estará a cargo de los procesos de registro regulatorio, importación y distribución del medicamento en mercados como Brasil, Argentina, Colombia y México.

El angioedema hereditario es una enfermedad genética poco frecuente causada por la deficiencia o disfunción de la proteína inhibidora de C1.

Su prevalencia estimada es de un caso por cada 50.000 personas, y se caracteriza por episodios recurrentes de inflamación en piel, vías respiratorias o tracto gastrointestinal, que pueden representar riesgos para la vida si no se atienden oportunamente.

“Con el propósito de garantizar que los pacientes puedan acceder a esta terapia en el menor tiempo posible, implementaremos un modelo integral que articule a todos los actores involucrados en el proceso”, señaló Álvaro Rosales, gerente general de Multicare Pharma Colombia y líder regional para América Latina.

Multicare Pharma llegó al mercado colombiano en 2023 y actualmente representa a varias compañías farmacéuticas internacionales en el segmento de enfermedades raras. Su portafolio incluye más de 50 terapias dirigidas a este tipo de patologías.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, en Colombia se han identificado más de 2.200 enfermedades huérfanas, que en conjunto afectan a cerca de 80.000 personas en el país.

El desarrollo y la introducción de nuevas terapias continúa siendo uno de los retos del sistema de salud para mejorar el acceso a tratamientos especializados.