Ante la circulación de versiones en varios medios en donde se aseguraba que habría una supuesta suspensión de tratamientos médicos de alta complejidad en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió un comunicado oficial.

En la comunicación, la entidad aclara la situación y garantiza la continuidad de la atención a todos los pacientes del país.

Continuidad de tratamientos oncológicos, trasplantes y enfermedades de alto costo garantizada

El pronunciamiento del Ministerio señala de manera categórica que la normativa relacionada con los mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional no contempla ni autoriza, bajo ninguna circunstancia, la suspensión de procedimientos médicos de alta complejidad.

Esto incluye trasplantes, quimioterapias y otros tratamientos especializados, asegurando que la atención de los pacientes continúe de manera integral y sin interrupciones en todo el territorio nacional.

#Comunicado | #Minsalud rechaza las interpretaciones imprecisas y alarmistas difundidas por algunos medios de comunicación sobre el Decreto 0182 de 2026 y aclara que esta norma no afecta a los usuarios ni restringe derechos, sino que corrige fallas estructurales del sistema de… pic.twitter.com/xKvZhm7QNu — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) March 4, 2026

Ministerio de Salud aclara normativas y desmiente desinformación en medios

Estas aclaraciones se producen en el marco de los ajustes administrativos que se implementan en algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) y en la operación del aseguramiento con enfoque territorial.

Según el Gobierno, estos mecanismos tienen como objetivo asegurar la equidad, la cobertura y la sostenibilidad del sistema de salud.

Sin embargo, no afectan los derechos de los pacientes ni la continuidad de los servicios especializados.

El Ministerio enfatizó que la desinformación sobre la supuesta suspensión de tratamientos ha generado preocupación en pacientes y familias.

No obstante, reiteró que los servicios de salud de alta complejidad seguirán garantizados en todo el territorio nacional, incluyendo atención hospitalaria, cirugías críticas, tratamientos oncológicos y trasplantes.

El comunicado oficial recomienda a la ciudadanía consultar únicamente fuentes confiables y oficiales, como el Ministerio de Salud y Protección Social y la ADRES

De e sta manera podrán informarse sobre la cobertura de servicios de salud y evitar la propagación de información falsa que pueda generar alarma.

La ADRES también ha reiterado que todos los procedimientos médicos autorizados y los tratamientos de alto costo continuarán siendo financiados y prestados a los pacientes que los requieren.

De esta manera se seguirá cumpliendo con los lineamientos establecidos por la ley y las regulaciones del sistema de seguridad social en salud.

Los trasplantes y tratamientos de alta complejidad continúan sin interrupciones en Colombia, garantizando atención integral a los pacientes. Foto: istock

El Gobierno Nacional asegura que continuará supervisando la operación del aseguramiento en salud, y refuerza que los pacientes no verán interrumpidos sus tratamientos ni perderán derechos adquiridos.

Así, continuará garantizando la atención integral y oportuna en todo el país.