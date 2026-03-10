Gobierno desmiente suspensión de tratamientos

Ministerio de Salud desmiente supuesta suspensión de tratamientos críticos: se garantiza continuidad en toda Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social desmiente versiones sobre supuesta suspensión de trasplantes, quimioterapias y atención a pacientes con enfermedades de alto costo.

Redacción Semana
10 de marzo de 2026, 12:47 p. m.
Ante la circulación de versiones en varios medios en donde se aseguraba que habría una supuesta suspensión de tratamientos médicos de alta complejidad en Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió un comunicado oficial.

En la comunicación, la entidad aclara la situación y garantiza la continuidad de la atención a todos los pacientes del país.

Continuidad de tratamientos oncológicos, trasplantes y enfermedades de alto costo garantizada

El pronunciamiento del Ministerio señala de manera categórica que la normativa relacionada con los mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional no contempla ni autoriza, bajo ninguna circunstancia, la suspensión de procedimientos médicos de alta complejidad.

Esto incluye trasplantes, quimioterapias y otros tratamientos especializados, asegurando que la atención de los pacientes continúe de manera integral y sin interrupciones en todo el territorio nacional.

Ministerio de Salud aclara normativas y desmiente desinformación en medios

Estas aclaraciones se producen en el marco de los ajustes administrativos que se implementan en algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS) y en la operación del aseguramiento con enfoque territorial.

Según el Gobierno, estos mecanismos tienen como objetivo asegurar la equidad, la cobertura y la sostenibilidad del sistema de salud.

Sin embargo, no afectan los derechos de los pacientes ni la continuidad de los servicios especializados.

El Ministerio enfatizó que la desinformación sobre la supuesta suspensión de tratamientos ha generado preocupación en pacientes y familias.

No obstante, reiteró que los servicios de salud de alta complejidad seguirán garantizados en todo el territorio nacional, incluyendo atención hospitalaria, cirugías críticas, tratamientos oncológicos y trasplantes.

El comunicado oficial recomienda a la ciudadanía consultar únicamente fuentes confiables y oficiales, como el Ministerio de Salud y Protección Social y la ADRES

De e sta manera podrán informarse sobre la cobertura de servicios de salud y evitar la propagación de información falsa que pueda generar alarma.

La ADRES también ha reiterado que todos los procedimientos médicos autorizados y los tratamientos de alto costo continuarán siendo financiados y prestados a los pacientes que los requieren.

De esta manera se seguirá cumpliendo con los lineamientos establecidos por la ley y las regulaciones del sistema de seguridad social en salud.

El Gobierno Nacional asegura que continuará supervisando la operación del aseguramiento en salud, y refuerza que los pacientes no verán interrumpidos sus tratamientos ni perderán derechos adquiridos.

Así, continuará garantizando la atención integral y oportuna en todo el país.