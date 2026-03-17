Trabajo remoto: vacantes disponibles y cómo aplicar

El trabajo remoto ha transformado la forma en que las personas acceden al empleo, al ampliar las oportunidades más allá de una ubicación específica y permitir mayor flexibilidad en la organización del tiempo.

En este escenario, actualmente hay más de 200 ofertas laborales en modalidad remota, lo que representa una alternativa para quienes buscan nuevas oportunidades y desean desempeñar sus funciones desde casa.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda asegurar tener una conexión a internet estable, equipo de cómputo adecuado y un espacio de trabajo organizado, que le permita desarrollar correctamente sus funciones.

En este contexto, es esencial entender la diferencia entre el trabajo remoto y el híbrido, ya que ambas modalidades ofrecen beneficios significativos tanto para empleados como para empleadores. Foto: Stock

Oferta remota asesores comerciales

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 1.750.000

Como ejecutivo de ventas telefónicas, tendrá un papel esencial en el equipo de ventas, contribuyendo directamente al crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar una cartera de clientes.

Identificar oportunidades de negocio y generar nuevos leads.

Llevar a cabo presentaciones de ventas y negociaciones.

Asegurar el seguimiento efectivo de los clientes.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años como ejecutivo(a) de ventas remotas o similar.

Habilidades comprobadas en ventas y negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Dominio de herramientas de CRM y Microsoft Office.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

¡Postúlese aquí!

Profesor(a) de inglés remoto – Medio tiempo

Empresa: Freaknenglish

Salario: $ 3.200.000

¿Le apasiona transformar vidas enseñando inglés y quiere trabajar 100% remoto? Únase al equipo desde cualquier lugar de Colombia y aproveche esta oportunidad.

Responsabilidades:

Facilitar sesiones de inglés 100% personalizadas (modalidad uno a uno).

Guiar tus clases utilizando el plan de estudios diseñado por la academia.

Brindar feedback constructivo y constante para potenciar la fluidez de los alumnos.

constructivo y constante para potenciar la fluidez de los alumnos. Evaluar y documentar el avance cada 2 meses de cada persona a tu cargo.

Requerimientos:

Nivel de inglés fluido y avanzado.

Disponibilidad estricta en la franja de la mañana: lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 12:00 p.m.

Título profesional en áreas de la educación o contar con certificación oficial TEFL/TESOL.

Trayectoria demostrable dictando clases de inglés.

Gran capacidad de expresión, empatía y facilidad para conectar con las personas.

Equipo de cómputo en óptimas condiciones y una conexión a internet rápida y estable.

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Analista de soporte operativo en seguros – Remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $ 3.850.000

Este rol es esencial para asegurar la eficiencia y efectividad de las operaciones diarias, alineándose con los objetivos estratégicos de la empresa.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar los procesos operativos en seguros.

Identificar y proponer mejoras en los procedimientos actuales.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para garantizar una operación fluida.

Monitorear la satisfacción del cliente y asegurar la calidad del servicio.

Proveer soporte a los clientes corporativos y resolver sus inquietudes.

Requerimientos:

Experiencia previa como analista de soporte operativo en el sector de seguros.

Título en Administración, Finanzas o áreas afines.

Conocimiento avanzado de procesos operativos y gestión de seguros.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Capacidad para trabajar de manera remota y autónoma.

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Convocatoria inclusiva – Personas con discapacidad física

Empresa: Emtelco

Salario: $ 2.000.000 a $ 2.400.000

Se buscan personas con discapacidad física para el cargo de asesor(a) call center – atención y acompañamiento comercial.

Responsabilidades:

Atender y acompañar a los usuarios a través de los diferentes canales de contacto definidos por la compañía.

Realizar gestión comercial de productos o servicios de nuestros clientes.

Brindar una atención cercana, amable y respetuosa en cada interacción.

Cumplir con los niveles de servicio y los indicadores establecidos para los canales de atención.

Requerimientos:

Bachiller académico certificado con o sin experiencia en atención al cliente.

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