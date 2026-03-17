¿Busca empleo de medio tiempo? Conozca las vacantes disponibles

Los trabajos de medio tiempo se han convertido en una alternativa para quienes buscan organizar mejor su tiempo y generar ingresos adicionales sin asumir una jornada completa. Este tipo de modalidad permite combinar actividades personales o académicas con una experiencia laboral que aporte al desarrollo profesional.
Además, estas oportunidades pueden facilitar el ingreso al mercado laboral, especialmente para quienes están iniciando su vida profesional o desean adquirir nuevas habilidades mientras mantienen otras responsabilidades.
¿Cómo aplicar?
Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.
A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.
Promotor/a de ventas medio tiempo – Pereira
Empresa: Grupo Soluciones Horizonte
Salario: $873.441
Banco Falabella busca un promotor de medio tiempo en Pereira, Risaralda.
Responsabilidades:
- Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o Tienda Falabella).
Requerimientos:
- Nivel académico: Bachiller.
- Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.
Auxiliar de tienda medio tiempo – Manizales
Empresa: Job&Talent Colombia
Salario: $873.441
Como asistente de tienda, será esencial para brindar una experiencia de compra positiva a los clientes, promoviendo la variedad de los productos y asegurando un servicio al cliente excepcional.
Responsabilidades:
- Dar a conocer las características, beneficios y precios de los productos.
- Atención al cliente y proveedores.
- Manejo de diferentes medios de pago.
- Surtido, rotación, exhibición y control de fechas de productos.
- Realizar inventarios y mantener la limpieza del punto de trabajo.
Requerimientos:
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente (deseable).
- Conocimiento básico en manejo de inventarios.
- Disponibilidad para trabajar en turnos jueves, viernes y sábado de 1 a 9 pm.
Operador de tienda medio tiempo – Cartagena
Empresa: Tiendas ARA
Salario: $ 1.011.362 a $ 1.028.362
Si busca una oportunidad de trabajo a medio tiempo que se adapte a su estilo de vida, ¡esta vacante es para usted!
Responsabilidades:
- Brindar atención al cliente con amabilidad y vocación de servicio.
- Manejo de caja registradora y procesos de pago.
- Promoción e impulso de productos en tienda.
- Apoyo en tareas de limpieza, orden y organización del punto de venta.
Requerimientos:
- Residir en Cartagena, Bolívar.
- Tener disponibilidad para trabajar exclusivamente en jornada de lunes a viernes.
Ejecutivo(a) comercial medio tiempo – Nivel nacional
Empresa: Tuya
Salario: $909.000
Si es un asesor comercial con experiencia en ventas y le apasiona ofrecer experiencias excepcionales al cliente, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Brindar acompañamiento integral a los clientes del sector retail.
- Ofrecer soluciones financieras personalizadas como seguros, tarjetas de crédito y créditos.
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales a través del abordaje en frío.
- Promover el uso de canales digitales y opciones de pago.
- Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.
- Apoyar servicio al cliente.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.
- Disponibilidad para laborar en jornada de medio tiempo en turno intermedio o de cierre de domingo a domingo con un día compensatorio entre semana.
- Disponibilidad para rotar entre almacenes.
- El punto de trabajo puede ser cualquier almacén de la ciudad.
Vendedor temporal medio tiempo – Cali
Empresa: Homecenter
Salario: $ 875.500
Como parte del equipo, tendrá un papel fundamental en la creación de experiencias memorables para los clientes, ayudándoles a dar vida a sus ideas y proyectos.
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes en sus proyectos de hogar.
- Ofrecer un servicio excepcional.
- Cumplir con los objetivos de ventas.
- Gestionar las interacciones en diferentes canales de venta.
Requerimientos:
- Experiencia mínima en ventas o atención al cliente.
- Habilidades de comunicación.
- Pasión por el hogar y la decoración.
- Disponibilidad temporal.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.