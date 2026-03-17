EMPLEO

¿Busca empleo de medio tiempo? Conozca las vacantes disponibles

Gran convocatoria laboral abierta.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

17 de marzo de 2026, 10:39 a. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección Semana Empleos. Foto: Getty Images

Los trabajos de medio tiempo se han convertido en una alternativa para quienes buscan organizar mejor su tiempo y generar ingresos adicionales sin asumir una jornada completa. Este tipo de modalidad permite combinar actividades personales o académicas con una experiencia laboral que aporte al desarrollo profesional.

Además, estas oportunidades pueden facilitar el ingreso al mercado laboral, especialmente para quienes están iniciando su vida profesional o desean adquirir nuevas habilidades mientras mantienen otras responsabilidades.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

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Por sectores, alojamiento y comidas, logística y actividades profesionales y científicas lideraron el aumento de la ocupación en julio. En contraste, comunicaciones y administración pública, salud y educación fueron los únicos sectores con reducción en el nivel de empleo.
Hay oportunidades disponibles para diversos perfiles en todo el país. Foto: adobe stock

Promotor/a de ventas medio tiempo – Pereira

Empresa: Grupo Soluciones Horizonte

Salario: $873.441

Banco Falabella busca un promotor de medio tiempo en Pereira, Risaralda.

Responsabilidades:

  • Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en las sedes (Homecenter o Tienda Falabella).

Requerimientos:

  • Nivel académico: Bachiller.
  • Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

¡Postúlese aquí!

Auxiliar de tienda medio tiempo – Manizales

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: $873.441

Como asistente de tienda, será esencial para brindar una experiencia de compra positiva a los clientes, promoviendo la variedad de los productos y asegurando un servicio al cliente excepcional.

Responsabilidades:

  • Dar a conocer las características, beneficios y precios de los productos.
  • Atención al cliente y proveedores.
  • Manejo de diferentes medios de pago.
  • Surtido, rotación, exhibición y control de fechas de productos.
  • Realizar inventarios y mantener la limpieza del punto de trabajo.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente (deseable).
  • Conocimiento básico en manejo de inventarios.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos jueves, viernes y sábado de 1 a 9 pm.

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Empresas abren vacantes para conductores en distintas ciudades: conozca cómo aplicar

Operador de tienda medio tiempo – Cartagena

Empresa: Tiendas ARA

Salario: $ 1.011.362 a $ 1.028.362

Si busca una oportunidad de trabajo a medio tiempo que se adapte a su estilo de vida, ¡esta vacante es para usted!

Responsabilidades:

  • Brindar atención al cliente con amabilidad y vocación de servicio.
  • Manejo de caja registradora y procesos de pago.
  • Promoción e impulso de productos en tienda.
  • Apoyo en tareas de limpieza, orden y organización del punto de venta.

Requerimientos:

  • Residir en Cartagena, Bolívar.
  • Tener disponibilidad para trabajar exclusivamente en jornada de lunes a viernes.

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Ejecutivo(a) comercial medio tiempo – Nivel nacional

Empresa: Tuya

Salario: $909.000

Si es un asesor comercial con experiencia en ventas y le apasiona ofrecer experiencias excepcionales al cliente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Brindar acompañamiento integral a los clientes del sector retail.
  • Ofrecer soluciones financieras personalizadas como seguros, tarjetas de crédito y créditos.
  • Garantizar el cumplimiento de metas comerciales a través del abordaje en frío.
  • Promover el uso de canales digitales y opciones de pago.
  • Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.
  • Apoyar servicio al cliente.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.
  • Disponibilidad para laborar en jornada de medio tiempo en turno intermedio o de cierre de domingo a domingo con un día compensatorio entre semana.
  • Disponibilidad para rotar entre almacenes.
  • El punto de trabajo puede ser cualquier almacén de la ciudad.

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Vendedor temporal medio tiempo – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: $ 875.500

Como parte del equipo, tendrá un papel fundamental en la creación de experiencias memorables para los clientes, ayudándoles a dar vida a sus ideas y proyectos.

Responsabilidades:

  • Asesorar a los clientes en sus proyectos de hogar.
  • Ofrecer un servicio excepcional.
  • Cumplir con los objetivos de ventas.
  • Gestionar las interacciones en diferentes canales de venta.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima en ventas o atención al cliente.
  • Habilidades de comunicación.
  • Pasión por el hogar y la decoración.
  • Disponibilidad temporal.

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