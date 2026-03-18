La apuesta de Revolut en Colombia ya empezó: busca talento para operar en 2026

La llegada de nuevos jugadores globales al sistema financiero colombiano empieza a tomar forma desde un frente menos visible, pero determinante: la construcción de equipos locales.

Ese es el caso de Revolut, la plataforma financiera internacional que anunció una nueva fase de contratación en Colombia como parte de su preparación para un lanzamiento operativo proyectado para 2026.

La compañía, que reporta más de 70 millones de clientes a nivel global, está enfocando su búsqueda de talento en áreas que suelen ser críticas para la puesta en marcha de una operación bancaria: riesgo, cumplimiento, finanzas, operaciones, tesorería, seguridad de la información y prevención de delitos financieros.

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Más que una expansión comercial, el movimiento sugiere que la firma ya avanza en el diseño de la infraestructura humana y operativa necesaria para aterrizar en el mercado local bajo estándares regulatorios exigentes.

El paso resulta relevante en un sistema financiero que en los últimos años ha visto crecer la competencia digital, pero donde la entrada de actores internacionales aún enfrenta retos en licenciamiento, regulación y adaptación al contexto local.

En ese escenario, el reclutamiento de perfiles con conocimiento del marco colombiano se convierte en una señal de que la apuesta no está centrada únicamente en tecnología o mercadeo, sino en la capacidad de operar dentro de las reglas del negocio financiero nacional.

Las vacantes priorizadas por Revolut incluyen posiciones en riesgo de crédito, liquidez y capital, así como en cumplimiento regulatorio, control legal corporativo, reporte financiero y optimización de procesos bancarios core.

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También contempla roles vinculados con crecimiento de marca y talento humano, lo que indica que la compañía busca avanzar simultáneamente en estructura interna y posicionamiento.

“Estamos construyendo el futuro de la banca en Colombia y eso empieza por contar con el mejor talento del país”, señaló Diego Caicedo, CEO de Revolut Bank Colombia, al referirse a esta etapa de expansión. Más allá del mensaje corporativo, la declaración deja ver que el foco inicial está en asegurar solidez operativa antes de una eventual salida comercial.

CEO de Revolut Bank Colombia Foto: Revolut Bank Colombia

La decisión también tiene una lectura más amplia para el ecosistema local. La instalación de equipos especializados por parte de un actor como Revolut refuerza la idea de que Colombia sigue siendo vista como un mercado con potencial para banca digital, innovación financiera y expansión regional.

En un momento en que el sector busca acelerar inclusión, competencia y digitalización, la llegada de nuevas entidades puede presionar mejoras en experiencia de usuario, costos y oferta de servicios.

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Sin embargo, el verdadero impacto dependerá menos del anuncio y más de la capacidad de ejecutar una operación bancaria sostenible en un entorno donde regulación, confianza y rentabilidad siguen siendo variables clave. Por ahora, la construcción del equipo parece ser la primera prueba de esa apuesta.