Trabajo sí hay para médicos generales: vacantes activas en todo el país

Los médicos generales cumplen un papel fundamental dentro del sistema de salud, especialmente en la atención primaria, donde se encargan de la evaluación inicial de los pacientes, el diagnóstico de enfermedades comunes y la orientación en el manejo de diferentes condiciones médicas.

Debido a la importancia de estas funciones dentro del sistema sanitario, diversas organizaciones cuentan actualmente con procesos de selección abiertos en varias ciudades, lo que representa una oportunidad para profesionales que desean ampliar su experiencia en el sector salud.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semaan Empleos. Foto: Getty Images

Médico general consulta externa – Bogotá

Empresa: Keralty

Salario: $ 4.500.000 a $ 5.500.000

Keralty busca un médico general para consulta externa en la ciudad de Bogotá.

Responsabilidades:

Llevar a cabo evaluaciones médicas a pacientes en consulta externa.

Diagnosticar y tratar enfermedades comunes.

Registrar y actualizar historiales médicos de manera precisa.

Colaborar con el equipo médico para garantizar la mejor atención al paciente.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

ReTHUS y resolución vigente

Experiencia previa en consulta externa

Habilidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Excelentes habilidades de comunicación y trato con el paciente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico general consulta externa – Medellín

Empresa: Keralty

Salario: $ 4.600.000 a $ 4.700.000

Keralty busca un doctor generalista comprometido con la salud y bienestar de los pacientes, garantizando una atención oportuna y un manejo idóneo.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar a los pacientes según su patología.

Intervenir adecuadamente para propender por la salud y bienestar del paciente.

Garantizar atención oportuna y manejo idóneo de los pacientes.

Colaborar en el contexto de medicina prepagada.

Requerimientos:

Profesional en Medicina con título reconocido.

Experiencia mínima de 2 años como médico general.

Experiencia previa y obligatoria en medicina prepagada y consulta externa.

Conocimientos en RCP básico y avanzado.

Habilidades en manejo clínico integral del paciente.

Capacidad para brindar atención humanizada.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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Médico general urgencias – Santa Marta

Empresa: Zentria

Salario: $ 4.043.000

Si es un profesional en medicina con un año de experiencia en el servicio de urgencias y cuenta con registro en ReTHUS, esta es su oportunidad para marcar la diferencia en un entorno de alta demanda y responsabilidad.

Responsabilidades:

Brindar atención médica en el servicio de urgencias.

Evaluar y tratar a los pacientes con rapidez y precisión.

Colaborar con el equipo médico para garantizar una atención integral.

Documentar correctamente cada caso atendido.

Participar en la mejora continua de los procesos de atención.

Requerimientos:

Título profesional en medicina.

Experiencia mínima de un año en hospitalización.

Registro vigente en ReTHUS.

Habilidad para trabajar bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Médico general – Bucaramanga

Empresa: Confidencial

Salario: A convenir

Como médico general tendrá un impacto directo en la salud y la calidad de vida de la comunidad.

Responsabilidades:

Realizar consultas médicas generales a pacientes.

Diagnosticar y tratar enfermedades comunes.

Orientar a los pacientes sobre la prevención de enfermedades.

Coordinar con especialistas para derivaciones cuando sea necesario.

Mantener registros médicos actualizados y precisos.

Requerimientos:

Título en Medicina y Cirugía.

Registro médico vigente en Colombia.

Experiencia mínima de 2 años como médico general, médico de atención primaria, doctor general o médico de familia.

Habilidades demostradas en diagnóstico y tratamiento de pacientes.

Excelentes habilidades de comunicación y trato con el paciente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

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