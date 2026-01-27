Las organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico continúan con su accionar ilegal. Las autoridades dieron a conocer que, en la mañana del pasado lunes, a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta, unidades de la Armada de Colombia, con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, incautaron aproximadamente dos toneladas de cocaína que eran transportadas a bordo de un buque mercante.

“La exitosa operación conjunta, que tuvo una duración de más de 18 horas, se llevó a cabo gracias a la oportuna información de Inteligencia Naval, que daba cuenta de la posible contaminación de un buque mercante que había zarpado desde Cartagena, Bolívar, y que tenía como destino un puerto internacional en Algeciras, España”, explicaron desde la Armada Nacional.

Uniformados de la Armada Nacional decomisaron la droga. Foto: Armada Nacional.

Asimismo, dieron a conocer que, tras recibir la información, desplegaron un operativo aéreo y marítimo que culminó con la incautación de este cargamento de droga.

“Se activaron todos los protocolos para proteger a la tripulación del mercante víctima de la contaminación; por lo que se coordinó con la Fuerza Aeroespacial Colombiana el despliegue en el área de una aeronave del Comando Aéreo de Combate n.° 3 para monitorear en tiempo real los movimientos del buque, mientras que una Unidad de Reacción Rápida de la Estación de Guardacostas de Santa Marta fue la encargada de inspeccionar la embarcación de alto bordo, en la cual se detectaron, en uno de sus contenedores, 81 bultos con la presunta sustancia ilícita, que pertenecería a una organización de crimen transnacional”, detallaron.

La droga iba a ser comercializada en Europa. (Imagen de referencia). Foto: 123rf

Luego de encontrar la droga, los uniformados trasladaron la cocaína hasta el muelle de la Estación de Guardacostas de Santa Marta para ser puesta a disposición de la Unidad Básica de Investigación Criminal Regional Antinarcóticos n.° 8 de la Policía Nacional.

“Al realizar la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), se determinó que se trataba de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína, avaluadas en cerca de 200 millones de dólares, valor comercial en el mercado ilegal del continente europeo”, precisaron.

Desde la Armada Nacional indicaron que avanzan con las operaciones conjuntas con el fin de hacer frente al narcotráfico: “La Armada de Colombia mantiene su compromiso de continuar con el desarrollo de operaciones militares, afectando así las economías ilícitas de los Grupos Armados Organizados y de las organizaciones de crimen transnacional”.