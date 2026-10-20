Cine gratis en Bogotá por Halloween: este es el detalle que deben cumplir los niños para entrar sin pagar

La cadena Viziona Cines anunció una iniciativa promocional dirigida a las familias en Bogotá con motivo de las festividades de Halloween durante el mes de octubre.

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La propuesta contempla el acceso gratuito a las funciones matutinas y de las primeras horas de la tarde para los niños que acudan caracterizados a las salas de proyección de la empresa, bajo una serie de condiciones y restricciones operativas establecidas por la organización.

De acuerdo con la información publicada por la compañía cinematográfica a través de su cuenta oficial de Instagram, la promoción está dirigida exclusivamente a menores de edad de hasta 12 años.

Para hacer efectivo el beneficio de entrada libre, la organización establece como requisito indispensable que los niños asistan portando un disfraz.

El horario asignado para la validez de esta actividad comprende las funciones programadas antes de las 3:00 p. m.

En la imagen promocional aparecen niños disfrazados de personajes asociados con Halloween, mientras disfrutan de una película y comen palomitas de maíz, una escena con la que la empresa busca presentar la actividad como una alternativa recreativa para esta fecha.

Entre la información que no se especifica en la pieza promocional figuran:

Cartelera disponible: No se aclara si el beneficio aplica para la totalidad de la programación del día o solo para películas infantiles seleccionadas.

No se aclara si el beneficio aplica para la totalidad de la programación del día o solo para películas infantiles seleccionadas. Acompañantes adultos: La publicación no explicita si los padres o acudientes que acompañen a los menores deben pagar la tarifa regular o si cuentan con algún descuento.

La publicación no explicita si los padres o acudientes que acompañen a los menores deben pagar la tarifa regular o si cuentan con algún descuento. Aforo y cupos: No se indican los límites de disponibilidad por sala ni el mecanismo de reserva de la boletería (si es presencial en taquilla o a través de canales digitales).

Por esta razón, la recomendación para las familias es verificar directamente en los canales de atención y taquillas de Viziona Cines la disponibilidad de programación y los términos y condiciones completos antes de trasladarse a los complejos de la cadena.

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La iniciativa presentada por esta cadena de salas se suma a las variadas opciones recreativas que se desarrollan en Bogotá durante el mes de octubre.

Históricamente, las actividades de Halloween para el público infantil en la ciudad han evolucionado más allá de los recorridos tradicionales en barrios y centros comerciales para pedir dulces, incorporando agendas culturales, espectáculos temáticos e iniciativas comerciales diseñadas para el disfrute familiar.