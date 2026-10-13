El actor Jeremy Allen White puso sobre la mesa su preocupación por el alcance que han adquirido las redes sociales y el impacto que tienen en la sociedad. El protagonista de The Bear aborda este tema desde la ficción con The Social Reckoning, una película en la que comparte pantalla con Mikey Madison y que explora las controversias alrededor de Facebook.

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La producción está escrita y dirigida por Aaron Sorkin y funciona como una continuación temática de Red social, el largometraje estrenado en 2010 que reconstruyó los primeros pasos de Facebook y el ascenso de su fundador, Mark Zuckerberg.

En esta nueva historia, el punto de partida son los llamados “Papeles de Facebook”, una investigación periodística publicada en 2021 que expuso documentos internos de la compañía y puso bajo la lupa algunas de sus prácticas.

White interpreta al periodista Jeff Horwitz, quien trabajaba para The Wall Street Journal cuando adelantó las pesquisas, mientras Madison encarna a Frances Haugen, la exempleada que aportó información clave para revelar los hallazgos.

“Tengo muchos temores sobre lo que estas compañías quieren últimamente”, dijo White en entrevista con AFP.

“Lo quieren todo, quieren todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, toda nuestra interacción, quieren que nos comuniquemos con sus herramientas”, agregó el actor.

Para la estrella estadounidense “es aterrador no saber hasta dónde llega esto. Ellos tienen miles de millones de dólares, ¿qué más?”.

White, de 35 años, recordó que abrió una cuenta en Facebook durante su adolescencia, cuando la plataforma le parecía una herramienta relativamente inofensiva. Sin embargo, percibía cómo las dinámicas relacionadas con los seguidores y las interacciones generaban ansiedad e inseguridad entre sus amigos.

“Parecía una idea nueva, y ahora es la forma en que evaluamos todo en este mundo”.

Madison, de 27 años y ganadora del Óscar a mejor actriz por Anora, tomó un camino distinto: decidió mantenerse alejada de las redes sociales. La intérprete aseguró que comparte muchas de las preocupaciones de su compañero sobre las consecuencias que estas plataformas pueden tener en la vida de las personas.

Con esta producción, Sorkin vuelve a explorar la relación entre tecnología, poder y comportamiento humano, esta vez desde las denuncias que pusieron en discusión el funcionamiento de una de las redes sociales más influyentes del mundo.

*Con información de AFP.