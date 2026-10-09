Carlos Zapata regresa al cine tras seis años de ausencia con ‘La conquista de lo inútil’

Después de seis años alejado de la escena cinematográfica, el director colombiano Carlos Zapata regresó con La conquista de lo inútil, una producción que aborda la reconstrucción de su propia historia.

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El largometraje documental tuvo su estreno mundial el pasado 20 de septiembre en Cinemaximiliaan, en Bruselas, Bélgica, donde comenzó su recorrido internacional antes de llegar a las plataformas digitales.

La película surge de los acontecimientos que rodearon la realización de TOPOS, un proyecto cinematográfico en el que participaron niños provenientes de entornos vulnerables, quienes recibieron durante varios meses formación actoral con la ilusión de aparecer en la pantalla grande.

Una película que revive una historia del pasado

En La conquista de lo inútil, el cineasta decidió regresar a aquellos recuerdos mediante una propuesta que mezcla documental, ficción, imágenes de archivo y elementos autobiográficos.

Uno de los aspectos particulares de la producción es que Zapata no aparece directamente frente a las cámaras. En su lugar, un intérprete francés asume su representación, mientras su rostro queda simbólicamente oculto detrás de una figura geométrica.

Con esta decisión, el director busca plantear interrogantes sobre la memoria, la identidad y las diferentes versiones que pueden existir alrededor de un mismo acontecimiento.

“Esta película nació de la necesidad de volver a mirar unas imágenes y una historia que durante mucho tiempo no supe cómo abordar”, aseguró Zapata.

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El cineasta también destacó la importancia de presentar su trabajo en Bruselas, después de varios años de ausencia.

“No quiero decirle a nadie cuál es la verdad; quiero que cada persona vea la película, se haga sus propias preguntas y construya su propia lectura”, afirmó.

¿Cuándo se estrena ‘La conquista de lo inútil’?

La producción estará disponible a partir del 15 de octubre de 2026, a través de la plataforma digital oficial del director, zapatathecreator.uscreen.io.

Zapata, quien anteriormente dirigió películas como Pequeños vagos, retoma así su carrera cinematográfica con una obra que explora el impacto de los recuerdos, las acusaciones y la manera en que una historia puede cambiar dependiendo de quién la cuente.