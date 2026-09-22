La serie documental ‘Donde la selva se une con el mar’ llegará a la televisión pública el próximo lunes 12 de octubre, a las 5:00 p. m., por Señal Colombia. La producción, de cuatro capítulos, recorre Nuquí, Chocó, para mostrar su biodiversidad, los saberes ancestrales y las iniciativas comunitarias relacionadas con la conservación del territorio.

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La producción fue realizada por Cinergia, bajo la dirección de Victoria Cedeño, con el apoyo de la convocatoria Abre Cámara del Ministerio TIC, la producción de campo del Colectivo de Comunicaciones En Puja de Nuquí y el aval del Consejo Comunitario Los Riscales.

‘Donde la selva se une con el mar’: la serie que lleva a la pantalla la vida de Nuquí Foto: Suministrada / API

La serie recorre el golfo de Tribugá y sus manglares, estuarios, arrecifes y senderos selváticos. La historia se centra en diez comunidades afrodescendientes e indígenas Emberá Dobida que desarrollan actividades relacionadas con el turismo comunitario, la pesca artesanal, la soberanía alimentaria y la preservación ambiental.

“Nuquí no solo enamora, también enseña. Veo en este territorio un modelo para toda Colombia: una comunidad consciente de su inmensa riqueza que decide cuidarla y prosperar a través de sus economías locales, mientras custodia su biodiversidad y su sabiduría ancestral. En nuestra serie documental, la cámara recorre el territorio con el propósito de que todos podamos respirar el oxígeno de uno de los rincones más biodiversos del planeta”, destaca Victoria Cedeño Martínez, directora de la serie.

El estreno se realizará después de los recientes eventos sísmicos registrados en el Chocó. La serie tendrá preestrenos en Bogotá, Quibdó y una proyección comunitaria en Nuquí antes de su emisión nacional.