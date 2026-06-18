Q-Artango es un disco que celebra el encuentro entre el bandoneón y el cuarteto de cuerdas, entre el tango y la música de cámara, entre la tradición y la búsqueda contemporánea. El diálogo, que se hace sonoro y emotivo, nace de la unión entre el bandoneonista y compositor colombiano Giovanni Parra y el Cuarteto Q-Arte, agrupación que desde 2010 se ha consolidado como una de las más destacadas de la música de cámara en Latinoamérica. Álbum que fue grabado en Florida Atlantic University con la coproducción musical de Alejandro Sánchez-Samper y el cual ya está disponible en todas las plataformas digitales.

'Q-Artango' celebra el encuentro entre el bandoneón y el cuarteto de cuerdas. Foto: Carlos Lema

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Este nuevo trabajo discográfico propone una sonoridad de contrastes. Es tango, pero también música de cámara; tiene una base clásica, pero dialoga con lenguajes contemporáneos; se acerca a la tradición argentina, pero también incorpora acentos de la música andina colombiana. Para Giovanni Parra, estas sonoridades hacen parte de una exploración que ha atravesado buena parte de su carrera: unir músicas que van desde Argentina hasta Colombia y construir, desde allí, una voz profundamente latinoamericana.

El trabajo ofrece diez obras que constituyen una experiencia sonora honesta y emotiva, fruto de la amistad y la admiración artística entre los intérpretes. Nueve son composiciones y arreglos de Parra, incluyendo adaptaciones de temas de sus álbumes anteriores como Milonguín y Bogotá-Buenos Aires, además de una obra del coproductor e ingeniero Alejandro Sánchez-Samper y un arreglo de Jaime Pulido. También se destacan los acordes contemporáneos y potentes de “Tangoni”, la alegría de “Don Gordon”, la influencia de Astor Piazzolla en “Astor”, y el folclor colombiano con el bambuco “Bambuquilia” y el pasillo “Ivansillo”, para culminar en Q-Artango, obra original que da nombre al disco, compuesta específicamente para este ensamble y dedicada a los músicos del Cuarteto Q-Arte.

En la construcción de este universo sonoro, el Cuarteto Q-Arte cumple un papel esencial. Integrado por Santiago Medina en el violín I, Liz Ángela García en el violín II, Sandra Arango en la viola y Diego García en el violonchelo, el ensamble establece un diálogo permanente con el bandoneón. Aunque el formato tradicional distingue entre primer y segundo violín, en las diez obras de Q-Artango el protagonismo se distribuye entre todos los instrumentos. Las melodías principales circulan entre los violines, la viola, el violonchelo y el bandoneón, dando lugar a una conversación musical dinámica y equilibrada.

El Cuarteto Q-Arte está integrado por Santiago Medina en el violín I, Liz Ángela García en el violín II, Sandra Arango en la viola y Diego García en el violonchelo, y en este trabajo establece un diálogo permanente con el bandoneón. Foto: Carlos Lema

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El Cuarteto Q-Arte se ha consolidado, desde su fundación como una de las agrupaciones de cámara más relevantes del continente, con una trayectoria marcada por la exploración del repertorio latinoamericano, la música contemporánea, la creación de nuevas obras y una sólida labor pedagógica en instituciones de Colombia, Estados Unidos y México. Con nominaciones a reconocimientos como los Latin Grammy y el Premio a la Innovación en Classical, el cuarteto ha construido una propuesta que conecta lo académico, lo tradicional y lo experimental.

Fundador del Giovanni Parra Quinteto, el músico ha desarrollado una trayectoria dedicada a tender puentes entre el tango, la música andina colombiana y los lenguajes de cámara. Foto: Carlos Lema

Por su parte, Giovanni Parra es bandoneonista, compositor, productor e investigador musical. Licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Investigación Musical de la Universidad de La Rioja, se formó en Buenos Aires con algunos de los grandes referentes del bandoneón y del tango, e hizo parte de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce. Fundador del Giovanni Parra Quinteto, ha desarrollado una trayectoria dedicada a tender puentes entre el tango, la música andina colombiana y los lenguajes de cámara, con proyectos discográficos que han recibido cinco nominaciones a los Latin Grammy.